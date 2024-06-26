ФНС: поступления в бюджет РФ от налога на богатых увеличились в 1,5 раза

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Поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ФНС. Уточняется, что в период с января по май в текущем году поступило больше 57 миллиардов рублей. Богатые платят 15%, если годовой доход выше пяти миллионов. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Налоговики объясняют, что такая тенденция связана с увеличением объема выплат премиальных и дивидендов. Влияет и высокий темп роста доходов жителей РФ. За первый квартал этого года реальные зарплаты в стране выросли на 11%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.
В этом году выросло количество россиян, преодолевших барьер доходности в пять миллионов быстрее, нежели в предыдущем.
Помимо этого, все меньше люди хотят уклониться от выплат в бюджет. Власти прогнозируют, что в этом году статья должна принести федеральному бюджету 176 миллиардов рублей.
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В этом году выросло количество россиян, преодолевших барьер доходности в пять миллионов быстрее, нежели в предыдущем.
Помимо этого, все меньше люди хотят уклониться от выплат в бюджет. Власти прогнозируют, что в этом году статья должна принести федеральному бюджету 176 миллиардов рублей.
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Никита Кротов