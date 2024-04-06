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Российский бюджет испытывает нехватку золотого рубля

Минфин предложил увеличить НДПИ на добычу и продажу золота
06 апреля 2024, 11:13
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в связи с нехваткой золотого рубля российскому бюджету, пишет «Коммерсантъ».


Эксперты заявили, что вывоз золота, по данным Минфина, пошел через физлиц, пошлин не платящих. Отрасль золотодобычи может попасть под двойное налогообложение, так как цены на сырье растут, при этом экспорт может нормализоваться.

Ведомство предложило увеличить налог временно. Соответствующие изменения были одобрены 5 апреля Госдумой.

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США нарастили импорт удобрений из России до максимума с июня 2023 года
06 апреля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Jurgute

Импорт удобрений из России в США достиг максимальных значений с июня 2023 года, передает РИА Новости.
За февраль этого года стоимость импорта составила 158,5 миллиона долларов. С начала текущего года Штаты увеличили свои закупки более чем вдвое. В основном, из России в США поступают азотные и калийные удобрения, поставки которых идут практически непрерывно.

Кроме того, востребованы в Штатах комбинированные минеральные удобрения из России, а также удобрения животного и растительного происхождения, включая фосфорные. Штаты занимают второе место по общему импорту удобрений из России, составляя 15 процентов. Лидер — Канада с долей в 48 процентов и объемом экспорта на 4,4 миллиарда долларов.

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Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34
«Звезда»: В России увеличат выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34
06 апреля 2024, 07:06

Фото: iStock/Alex-S

Производство российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ближайшее время будет увеличено. Как сообщает телеканал «Звезда», темпы производства вырастут за счет увеличения численности персонала и оптимизации производства.
Отмечается, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова не только выпускает новые самолеты, но и ремонтирует существующие Су-34. Завод работает в круглосуточном режиме.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов по объектам противника в оперативной и тактической глубине. Двухмоторный самолет имеет 12 узлов подвески и может нести различные бомбы и ракеты.

Ранее «Радио 1» сообщало, что «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».

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#модернизация
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#россия
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В России одобрили запрет экспорта сахара
Таможенная подкомиссия одобрила запрет вывоза сахара из РФ до 31 августа
05 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

В России одобрили запрет экспорта сахара из страны до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что запрет был одобрен 5 апреля подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

В проекте постановления Минсельхоза говорится, что вводится запрет на вывоз из России тростникового, свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии.

Издание отмечает, что данная мера была введена для сохранения необходимого количества запасов сахара перед началом нового сезона.

При этом документ предусматривает ряд исключений. К ним, в частности, относится снятие запрета на вывоз сахара в страны ЕАЭС в пределах объёмов, предусмотренных индикативными балансами. Но для этого необходимы разрешения на вывоз, которые выдаются Минсельхозом.

Это позволит сохранить необходимые для России запасы сахара и обеспечить им партнёров по ЕАЭС.

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#сахар
#минсельхоз
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Мишустин: Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей
05 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/gopixa

Российское правительство увеличило общий лимит по льготной ипотеке для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.
«Правительство увеличит лимиты этой ипотеки на 200 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подготовлено, благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий», — прокомментировал ситуацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, поддержка работников этой сферы крайне важна для развития Российской Федерации.

При этом, в обнародованном постановлении сообщается, что за время существования этой льготной опции для айтишников уже было выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.

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#михаил мишустин
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Спрогнозирован средний курс доллара на весь год
Финансист Рокотянская предрекла средний курс доллара почти 92 рубля в этом году
05 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Pineapple Studio

Эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявила, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.
«Санкционное давление будет оказывать давление на денежные объемы российского экспорта. При этом импорт тоже будет ограничен жесткой денежно-кредитной политикой. Фактор неопределенности — выкупы долей в российских компаниях у нерезидентов, крупные погашения долга в недружественных валютах», — добавила в беседе с Газета.ру Рокотянская.

Она отметила, что пока рубль будет стабилен.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что доллар может опуститься до 90 рублей в апреле.

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#импорт
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Стало известно, на сколько подорожал шиномонтаж в России
Шиномонтаж в России подорожал на 14%
05 апреля 2024, 18:09

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%.
Отмечается, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.

Как заметили эксперты, спрос на замену резины в Москве вырос из-за резкого потепления.

«Это повлияло и на ценник. Однако средний чек по категории шиномонтажа выше из-за роста числа замен шин на больших колесных дисках, подходящих в основном кроссоверам. Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16-18 дюймов, в то время как в прошлом году – диаметром 15-17 дюймов», —пояснили в беседе с Газета.ру эксперты.

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявлял, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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В Турции допустили падение экспорта в Россию на фоне санкций
Bloomberg: Турция допустила падение экспорта в РФ из-за санкций Запада
05 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные санкции значительно замедлили поставки турецкой продукции в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в прошлом году в сфере машиностроения был зафиксирован резкий рост поставок в Россию. Однако в этом году прогнозируется падение объёма экспорта на один миллиард долларов.

По словам председателя Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу, такой прогноз основывается на стремительно растущих санкционных списках товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Санкционные ограничения западных стран в отношении поставок товаров в Россию больше всего затронул экспорт деталей станков, полупроводников и печатных плат, поскольку они имеют двойное назначение, сообщил юрист по санкциям и экспортному контролю в Reed Smith.

Он добавил, что особый контроль со стороны Запада ведётся за металлургическим, горнодобывающим, строительным, аэрокосмическим и производственным секторами.

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Подмосковные предприниматели могут принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024»
05 апреля 2024, 17:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковных предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Экспортер года 2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

«За время проведения конкурса мы узнали более 6 тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции: от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий АПК», — поделилась гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

​Оставить заявку н а участие в конкурсе все желающие могут на официальном сайте проекта до 30 июня 2024 года.

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В Подмосковье заключили уже более 300 договоров на размещение летних веранд
05 апреля 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уже 322 договора на размещение летних веранд при кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания заключили в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Рестораторы отмечают, что спрос на столики под навесом ежегодно растёт. Сейчас веранды являются визитной карточкой Подмосковья, они позволяют развивать гастрономический туризм. По состоянию на 1 апреля заключено уже 322 договора на установку летних веранд», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве добавили, что заключить договор на размещение летней веранды в Московской области можно удобно и быстро благодаря цифровизации. Заявка отправляется через региональный портал госуслуг, и в течение двух часов приходит ответ.

Всего в этом сезоне в Подмосковье планируют открыть более 500 летних веранд.

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