Российский бюджет испытывает нехватку золотого рубля

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Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в связи с нехваткой золотого рубля российскому бюджету, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты заявили, что вывоз золота, по данным Минфина, пошел через физлиц, пошлин не платящих. Отрасль золотодобычи может попасть под двойное налогообложение, так как цены на сырье растут, при этом экспорт может нормализоваться.
Ведомство предложило увеличить налог временно. Соответствующие изменения были одобрены 5 апреля Госдумой.
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Анастасия Хохлова