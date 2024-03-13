Число МСП в Московской области выросло на 8,5 тысяч

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Зампред Зиновьева отметила, что с начала года число МСП в Подмосковье выросло на 8,5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о увеличении МСП на сессии «Перспективы для роста малого и среднего бизнеса и предпринимательства в России».
Стоит добавить, что в регионе будет развиваться сектор МСП+, в которых входят предприятия, которые находятся в стадии перехода в категорию крупных.
Читайте также:
Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»
Подмосковье является лидером по работе с локальными брендами
В Подмосковье начали выпускать новый препарат для терапии ВИЧ
«Сегодня свой бизнес в регионе развивают уже более 448 тысяч субъектов МСП, в том числе 303,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также свыше 680 тысяч самозанятых. Около 29% поступлений в бюджетную систему региона обеспечивают налоговые отчисления малого и среднего бизнеса. МСП является одним из столпов экономического роста региона. Но наша глобальная задача — максимальная поддержка сегмента, помощь в его дальнейшей диверсификации и развитии, достижении максимального производственного разнообразия», — подчеркнула министр.
Читайте также:
Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»
Подмосковье является лидером по работе с локальными брендами
В Подмосковье начали выпускать новый препарат для терапии ВИЧ
Мира Полтева