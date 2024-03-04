Производители из Московской области стали победителями конкурса «Знай наших»

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковные производители стали победителями конкурса новых брендов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Подмосковные производители вошли в число 82 победителей конкурса «Знай наших».
Стоит отметить, что победители смогут получить помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, а также бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы.
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«В число победителей вошли производитель целлюлозного волокна «РАМЭКО» из Воскресенска в номинации «Эко», производитель протезов METIZ из Щелково в номинации «Инклюзия», производитель полезных продуктов питания «АйсКро» из Солнечногорска в номинации «Вкусно-и-точка». Производитель трейлеров MOBITRUCK стал супер-победителем в номинации «Высокие технологии». Продукцию «Мобитрак» ранее оценил Президент России на выставке брендов конкурса. Кроме того, Подмосковье вошло в число лучших регионов по работе с брендами», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева