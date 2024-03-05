В Подмосковье начали выпускать новый препарат для терапии ВИЧ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Препарат Лопинавир+Ритонавир предназначен для лечения инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека у взрослых и детей от трёх лет в составе комбинированной терапии», — отмечается в сообщении.
Новый препарат является уже шестым антиретровирусным средством, которое выпускает «ПСК Фарма». Два препарата для терапии ВИЧ компания поставляет в Московскую область. По мнению главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, запуск нового производства расширит доступ пациентов к антиретровирусным препаратам и обеспечит бесперебойное обеспечение ими жителей Подмосковья.
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