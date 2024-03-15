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Число обанкротившихся россиян за год выросло на 20%

«Коммерсантъ»: Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%
15 марта 2024, 01:23
Фото: iStock/ jinga80

Фото: iStock/ jinga80

По итогам 2023 года количество судебных решений в России о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества выросло на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков, слова которого передает «Коммерсантъ».
Так, в 2023 году этот показатель достиг 350,8 тыс. решений, в то время как в 2022 году составлял 278,1 тыс.

Банкротством физлиц в основном пользуются сами россияне, у которых «в принципе активов не так много», рассказал Косаков. По его словам, это инструмент для списания долгов перед кредитными организациями, и порядка 68% подобных дел заканчиваются тем, что кредиторам ничего не возвращается.


Крупные же долги с физлиц обычно взыскиваются как банкротства лиц юридических. По ним следующие показатели: в 2023 году было подано 5,2 тыс. заявлений о привлечении управленцев или бенефициаров к субсидиарной ответственности на общую сумму 406,3 млрд руб.

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«Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком
Группа «Тинькофф» планирует объединиться с Росбанком
15 марта 2024, 00:40

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

В «Тинькофф» сообщили, что совет директоров компании хочет предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу, пишет «Коммерсантъ».

Акции Росбанка после этого сообщения поднялись на 22,08% — до 129,4 руб.

По данным источников ТАСС и РИА Новости, возможно создание Росбанком и «Тинькофф» банковской группы на основе «ТКС холдинга», где оба банка сохранят лицензии и названия.

После такого объединения «Тинькофф» попадет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по объему кредитного портфеля и в топ-5 кредитных организаций по общему капиталу, рассказал председатель совета директоров группы Алексей Малиновский.

26 февраля головная структура Тинькофф-банка, TCS Group, сменил юрисдикцию с Кипра на Россию. ​

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Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России
14 марта 2024, 18:43

Фото: istockphoto.com/Юлия Корнева

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе.
По его словам, доллар может стоить меньше 91 руб., евро — 98-99 руб.

«В России состоятся президентские выборы, политическая определённость служит поддержкой рублевым активам. На будущей неделе могут активизироваться продажи валюты экспортёрами, готовящимися к налоговому периоду. Третий момент, который можно трактовать в пользу рубля, – ожидания сохранения ЦБ РФ текущей ключевой ставки на предстоящем заседании 22 марта», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.

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#выборы
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#евро
#цб рф
#курс
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Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября
Стоимость нефти марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября
14 марта 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Gerasimov174

На 14 марта цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,34%, достигнув отметки в $85,16 за баррель к 17:15 по московскому времени.
Это первый раз с начала ноября 2023 года, когда цена превысила отметку в $85 за баррель. Как отмечает РБК, рынок нефти продолжает свой рост второй день подряд, и за это время котировки Brent увеличились на 3,34%.

Цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,71%, достигнув отметки в $81,08 за баррель.

Прогнозы Международного энергетического агентства поддержали рынок нефти. Эксперты организации предполагают, что в течение 2024 года мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом предложения вместо ранее ожидаемого профицита, в связи с тем, что ОПЕК продолжит сокращение добычи во второй половине года. Недавно Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК объявили о соглашении продлить сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки до середины 2024 года.

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#эксперты
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В Химках запустят производство фармацевтических субстанций на земле за 1 рубль
14 марта 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Импортозамещающее производство фармацевтических субстанций для лекарств создадут в городском округе Химки, участок для этого инвестору — группе компаний «ХимРар» — передали на льготных условиях в рамках программы «Земля за один рубль», сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«На муниципальном участке общей площадью 1,15 га компания планирует построить производственное здание площадью около тысячи квадратных метров, которое станет частью биофармацевтического научно-производственного парка ГК «ХимРар», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что новое производство позволит нарастить выпуск российских импортозамещающих лекарств.

В свою очередь, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева сообщила, что объём инвестиций в реализацию проекта составил 50 млн рублей. Производственный комплекс должен быть запущен в четвёртом квартале 2026 года.

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Торговая марка «Сергиев канон» будет поставлять продукцию в Турцию
14 марта 2024, 14:28

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Торговая марка «Сергиев канон» расширяет географию поставок продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ​Турцию помимо Посадский сбитня будут поставятся и другая продукция ​монастырского производства.

«12 марта в Павильоне Российского экспортного центра в Стамбуле провели презентации разнообразной монастырской продукции: медового сиропа «Посадский сбитень», Посадской коврижки и морсов, стремительно набирающих популярность у жителей Турецкой республики.Обсуждалась возможность размещения в Стамбуле на постоянной основе монастырских морсов», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что во время встречи иностранные партнеры были очень заинтерисованы продуктами из лепестков дамасской розы.

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#продукция
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ЦБ сообщил, когда россиянам ждать пика инфляции
ЦБ: возможный максимум инфляции может случиться во втором квартале 2024-го
14 марта 2024, 09:31

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Максимум годовой инфляции может произойти во втором квартале текущего года, сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время инфляционный рост в России замедлился, однако целевые показатели финансового регулятора остаются повышенными.

Представитель ЦБ заявил, что предпринимаемые банком меры должны стабилизировать показатели инфляции в стране.

Рассуждая о том, когда инфляция достигнет максимального показателя, Ганган заявил, что к концу года показатель роста может быть значительно выше, нежели был в прошлом году.

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Focus: Нерешительность Запада привела к укреплению экономики России
14 марта 2024, 06:07

Фото: iStock/ Egor Maltsev

Антироссийские санкции оказались провальными, а финансовые элиты на Западе ожидают поражения Украины, чтобы возобновить торговые связи с Россией, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus.
По словам Штайнгарта, все указывает на то, что Запад воспринимает российско-украинский конфликт как проигранный и попытается достичь договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналист отметил материальное истощение украинской стороны, внутренние противоречия в западных политических кругах, что блокирует дальнейшие поставки вооружений Украине, а также стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.


«Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него появились новые партнеры, новые покупатели сырья и новые территории. Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью», — заключил автор статьи.

В западных странах все чаще звучит мнение, что антироссийские санкции неэффективны.

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Сбер отдаст ИИ до 70% решений по кредитам для юрлиц
14 марта 2024, 05:11

Фото: iStock/ demaerre

Около 70% кредитных решений в отношении юридических лиц в Сбере будет приниматься при помощи искусственного интеллекта (ИИ), заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Его слова передает ТАСС.
Ведяхин рассказал, что уже 100% кредитных решений по физическим лицам принимается с помощью искусственного интеллекта. По юридическим лицам, прогнозирует он, до конца 2024 года порядка 70% решений по кредитам будет приниматься тоже с использованием технологий ИИ — и по количеству, и по объему.

Сбербанк внедрил в работу более 200 моделей искусственного интеллекта, которые помогают сотрудникам составлять портрет клиента, вести планирование, контроль и учет и принимать решения по урегулированию задолженности.

Ранее стало известно, что «Сбер» приступил к поиску специалистов для работы над искусственным интеллектом (ИИ), который будет управлять человекоподобными роботами.

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Акции владельца Zara достигли рекордного уровня
14 марта 2024, 03:34

Фото, iStock/ JJFarquitectos

Акции испанской холдинговой компании Inditex 13 марта выросли в цене на 6% и достигли рекордной для них отметки в €43,4. Холдингу принадлежат такие марки одежды как Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho.
Показатели резко подскочили после публикации годовой отчетности Inditex, в которой она сообщила о росте чистой прибыли на 30,3%, до €5,4 млрд, что стало рекордом для компании. Продажи Inditex выросли на 10,4% — до €35,9 млрд.

Эксперты объясняют успехи компании хорошими продажами весенне-летней коллекции, особенно в сравнении со слабыми сезонными продажами новых коллекций H&M, а также благодаря удачной ценовой политике.

Inditex, у которой в начале 2022 года насчитывалось в России более 500 магазинов, после начала СВО объявила о временном прекращении их работы. В октябре того же года компания достигла соглашения о продаже российского бизнеса группе Daher.

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