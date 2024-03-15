Число обанкротившихся россиян за год выросло на 20%

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По итогам 2023 года количество судебных решений в России о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества выросло на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков, слова которого передает «Коммерсантъ».
Так, в 2023 году этот показатель достиг 350,8 тыс. решений, в то время как в 2022 году составлял 278,1 тыс.
Банкротством физлиц в основном пользуются сами россияне, у которых «в принципе активов не так много», рассказал Косаков. По его словам, это инструмент для списания долгов перед кредитными организациями, и порядка 68% подобных дел заканчиваются тем, что кредиторам ничего не возвращается.
Крупные же долги с физлиц обычно взыскиваются как банкротства лиц юридических. По ним следующие показатели: в 2023 году было подано 5,2 тыс. заявлений о привлечении управленцев или бенефициаров к субсидиарной ответственности на общую сумму 406,3 млрд руб.
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Банкротством физлиц в основном пользуются сами россияне, у которых «в принципе активов не так много», рассказал Косаков. По его словам, это инструмент для списания долгов перед кредитными организациями, и порядка 68% подобных дел заканчиваются тем, что кредиторам ничего не возвращается.
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Ювелина Бернст