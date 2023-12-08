В России доработают процедуру внесудебного банкротства граждан

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать процедуру внесудебного банкротства граждан. Он отметил, что она должна быть максимально переведена в электронный вид, пишет ТАСС.
В соответствии с распоряжением главы государства, мера должна быть доработана до 1 августа 2024 года.
Ранее в Росси процедура банкротства была упрощена. Такое решение государство приняло для того, чтобы защитить интересы граждан и помощь людям выбраться из долговой ямы.
В рамках поправок, был изменен максимальный порог долга. Прежде он составлял 500 тысяч рублей, но был увеличен до одного миллиона. Минимальный размер долга составил 25 тысяч рублей, когда прежде его сумма не могла быть меньше 50 тысяч рублей.
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Ранее в Росси процедура банкротства была упрощена. Такое решение государство приняло для того, чтобы защитить интересы граждан и помощь людям выбраться из долговой ямы.
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Анастасия Крестьянова