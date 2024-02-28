Чистая прибыль Сбера в 2023 году превысила рекордные показатели

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Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.
Так, прибыль компании превысила рекордные показатели Сбербанка в 1,5 триллиона рублей.
Также в отчёте говорится, что чистые процентные доходы компании за прошедший год достигли 2 564,6 миллиардов рублей, то есть выросли на 36,8%.
Отмечается, что чистая годовая прибыль в 2023 году стала крупнейшей за всю историю Сбербанка.
Число активных клиентов банка составило по итогам года 108,5 миллионов среди физлиц и ещё 3,2 миллиона среди юрлиц.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать компанию. По его словам, это позволит повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов.
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Также в отчёте говорится, что чистые процентные доходы компании за прошедший год достигли 2 564,6 миллиардов рублей, то есть выросли на 36,8%.
Число активных клиентов банка составило по итогам года 108,5 миллионов среди физлиц и ещё 3,2 миллиона среди юрлиц.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать компанию. По его словам, это позволит повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов.
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Анастасия Чинкова