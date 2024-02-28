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Чистая прибыль Сбера в 2023 году превысила рекордные показатели

Чистая прибыль Сбера в 2023 году выросла до 1,5 трлн рублей
28 февраля 2024, 14:05
Фото: iStock/alina Vetertsovskaya

Фото: iStock/alina Vetertsovskaya

Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз. Об этом сообщает ТАСС.
Так, прибыль компании превысила рекордные показатели Сбербанка в 1,5 триллиона рублей.

Также в отчёте говорится, что чистые процентные доходы компании за прошедший год достигли 2 564,6 миллиардов рублей, то есть выросли на 36,8%.


Отмечается, что чистая годовая прибыль в 2023 году стала крупнейшей за всю историю Сбербанка.

Число активных клиентов банка составило по итогам года 108,5 миллионов среди физлиц и ещё 3,2 миллиона среди юрлиц.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил приватизировать компанию. По его словам, это позволит повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов.

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#сбербанк
#компании
#россия
#экономика
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Экономист раскрыл, сколько на самом деле денег у россиян
Экономист Зубец: у россиян на банковских счетах хранится 100 млрд долларов
28 февраля 2024, 13:06

Фото: IStock/Oleg Elkov

Исследовательский холдинг РОМИР выяснил, что 52% россиян по итогам 2023 года не оказалось сбережений, ещё 40% заявили, что хранят все деньги в рублях и только 1% перевели все заначки в доллары и евро.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что данные занижены. По его информации, в России насчитывается порядка 100 млн банковских счетов, на которых лежат порядка 40 трлн рублей.
«Сейчас порядка 40 триллионов рублей лежит в банковской системе. Понятно, что большая часть – это крупные счета, но треть приходится на основную массу населения, на вклады меньше миллиона рублей. Это говорит о том, что деньги у людей есть, и их много. Просто далеко не все считают, что это сбережения. Да и к тому же, насколько я знаю, РОМИР проводит опросы по телефону, и в таком формате основная масса респондентов ответит, что у них нет денег», — ответил Зубец.
Также экономист привёл данные Центробанка, согласно которым, у населения хранится порядка 100 млрд долларов.
«Сейчас самый интересный актив – это рубли, потому что можно легко получить ставку по депозиту в 15 процентов. А учитывая, что инфляция по прошлому году восемь процентов, то семь процентов можно заработать легко, не напрягаясь, одним движением пальца открыв себе в телефоне счёт депозита в банке», — заключил экономист.
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#деньги
#инфляция
#вклады
#сбережения
#россияне
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В Мытищах открывается первый в Подмосковье универмаг российских дизайнеров
28 февраля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Универмаг российских дизайнеров «SLAVA concept» откроется в марте в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Сейчас в России работает девять таких магазинов в семи разных городах. Магазин в Мытищах станет первым на территории Московской области», — отмечается в сообщении.
В универмаге можно будет приобрести одежду от российских дизайнеров для мужчин, мужчин и детей, обувь, товары для дома и различные аксессуары, посуду, а также косметику от отечественных производителей. Всего базу компании составляют уже более восьми тысяч российских брендов.

Универмаг откроется на первом этаже торгово-развлекательного центра «Июнь», адрес: Мытищи, улица Мира, дом №51.

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#мытищи
#магазин
#минсельхозпрод мо
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Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»
28 февраля 2024, 09:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что по величине активов данная кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе России.

По данным Центробанка, «Гефест», зарегистрированный в городе Кимры Тверской области, неоднократно нарушал российское законодательство и нормативные акты Банка России. В связи с этим, регулятор в течение года применял меры, в числе которых были ограничения на привлечение средств вкладчиков. Вместе с тем, банк нарушал требования закона в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.

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#центробанк
#россия
#лицензии
#экономика
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Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил свою деятельность
Производитель вин «Лыхны» и «Псоу» приостанавливает свою деятельность в связи с введением в Абхазии нового акциза
28 февраля 2024, 05:21

Фото: iStock/Alisa Gabliya

Крупнейший поставщик абхазских вин – завод ООО «Вина и воды Абхазии» в Сухуме – прекратил свою деятельность в связи с введением правительством страны нового акциза на ввозимое в республику винодельческое сырье, сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба, передает «Интерфакс».
По словам сотрудника компании, кабинет министров одобрил решение о введении 30-процентного акциза на импортное винодельческое сырье. Эксперты считают, что «это негативно отразится на производстве вин», так как значительно повысит себестоимость продукции.

Производители «Лыхны» и «Псоу» временно приостановили свою работу. Авидзба выразил надежду, что решение Кабинета министров будет отменено.

Ранее в России заявили о повышении стоимости вина в 2024 году.

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#вино
#россия
#цены
#алкоголь
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«Роскосмос» планирует выставить на продажу более 150 объектов недвижимости
«Роскосмос» планирует продажу 150 объектов недвижимости на 11,4 млрд рублей
28 февраля 2024, 01:47

Фото: iStock/forplayday

«Роскосмос» продаст непрофильные активы на общую сумму 11,4 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на информацию от работника госкомпании.
По словам источника, в 2024 году «Роскосмос» планирует продать более 150 объектов недвижимости «в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области» и других регионах России. Среди них – земельные участки, базы отдыха и рекреационные центры.

В частности, госкорпорация планирует реализовать комплекс из 16 зданий, расположенных на Бауманской улице в Басманном районе Москвы, отмечают журналисты. Также покупателю будут предложены несколько зданий на Ленинградской улице в подмосковных Химках. Роскосмос собирается продать пансионат «Восход» и санаторный комплекс «Чайка» в Московской области, а также 75,66% акций сочинского «Курорта Макопсе».

По словам представителей государственной корпорации, средства, вырученные от продажи, будут направлены на «улучшение финансово-экономического положения» предприятия.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» прогнозирует запуск трех экспериментальных спутников разведки.

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#роскосмос
#россия
#недвижимость
#продажа
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Такер Карсон раскритиковал американскую санкционирую политику
Журналист Такер Карлсон: введенные Белым домом санкции негативно влияют на США
28 февраля 2024, 00:14

Фото: iStock/YayaErnst

Такер Карлсон в интервью журналисту Рексу Фридману рассказал, как действия руководства США негативным образом сказываются на стране.
Карлсон раскритиковал политику санкций США, подчеркнув, что ограничения, введенные Вашингтоном, разрушают страну.

«Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие», – отметил он.

Ранее США ввели около 500 новых санкций против России. Об этом решении объявил президент США Джо Байден.

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#сша
#россия
#санкции
#экономика
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Три особые экономические зоны Подмосковья планируют расширить границы
27 февраля 2024, 22:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье планируют увеличить площади трёх особых экономических зон. Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила в ходе Дня предпринимательства на международной выставке-форуме «Россия».
«Уже сформированы заявки на расширение территорий ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат». Сейчас идёт их согласование с Минэкономразвития России. Экономический эффект расширения этих ОЭЗ оценивается в 83 млрд рублей привлечённых инвестиций и более 6 тысяч новых рабочих мест. Идёт формирование заявки ОЭЗ «Исток», – сказала Зиновьева.
Так, территория ОЭЗ «Дубна» может быть увеличена более чем на 53,5 га. Общая площадь составит без малого 332 га. На новые территории планируют привлечь не менее 26 резидентов, инвестиций которых превысят 49 млрд рублей.

Заявка на увеличение ОЭЗ «Ступино Квадрат» предусматривает расширение территории ОЭЗ на 183 га. Площадь особой экономической зоны превысит 614 га. За счет расширения планируется привлечь не менее 67 резидентов с инвестициями как минимум 34 млрд рублей.

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В Подмосковье выпустили 15% мучных кондитерских изделий от общего объёма в ЦФО
27 февраля 2024, 22:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области производят более 15% печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных от общего объема в Центральном федеральном округе. Такой статистикой поделились в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«По итогам прошлого года объём производства мучных кондитерских изделий группы печенья, имбирных пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения превысил 100 тысяч тонн. Это на 3 тыс. 281 тонну больше, чем в 2022-м. В этом году планируем нарастить объёмы в том числе за счёт открытия новых заводов и модернизации существующих предприятий», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, кондитерскую продукцию в регионе производят более 130 предприятий. Крупнейшие расположены в городских округах Красногорск, Жуковский и Раменский. Подмосковный производитель предлагает высококачественную продукцию по индивидуальным рецептам.

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#московская область
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В Подмосковье в прошлом году произвели 5% общероссийского объёма кваса
27 февраля 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства кваса и других напитков брожения в 2023 году вырос в Подмосковье на 2,3% и составил 4,5 тыс. декалитров. Это более 20% от общего объема в Центральном федеральном округе, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«В Московской области в прошлом году произвели более 5% от общероссийского объёма кваса. Один из подмосковных производителей кваса – компания «Фонтан» из городского округа Орехово-Зуево. Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой «Царские припасы» и поставляет её в крупные торговые сети России и за рубеж», – отметили в министерстве.
Там пояснили, что квасом принято называть напиток, который готовится на основе брожения муки и солода или из сухого ржаного хлеба. Сегодня виды этого продукта отличаются рецептами, технологией приготовления, ингредиентами и их пропорциями.

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#минсельхозпрод мо
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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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