Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

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Сбербанк, будучи доминирующим участником ипотечного рынка с более чем половиной доли, временно приостановил прием заявок на ипотеку для IT-сектора, указано на сайте «Домклик».
«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», — сообщается на веб-ресурсе «Домклик».Льготная программа IT-ипотеки была внедрена в мае 2022 года для россиян, официально трудоустроенных в организациях, занимающихся информационными технологиями и аккредитованных Минцифрой. Программа планировалась до конца года, предоставляя ставку до 5%.
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