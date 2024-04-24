Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян

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Люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом сообщают «Ведомости».
Депозитарий предупредил, что риски для активов растут. В заявлении Clearstream также упоминается о важности соблюдения всех применяемых санкций.
Отмечается, что процедура выкупа замороженных активов началась 25 марта текущего года и продлится до 1 сентября. В марте 2022 года в России был издан указ №95, по которому на специальные счета С перевели и заблокировали активы, которые хранились на счетах иностранных депозитариев в РФ.
Примечательно, что финансовые организации и фонды из США, Европейского союза и Великобритании намерены принять участие в выкупе.
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Отмечается, что процедура выкупа замороженных активов началась 25 марта текущего года и продлится до 1 сентября. В марте 2022 года в России был издан указ №95, по которому на специальные счета С перевели и заблокировали активы, которые хранились на счетах иностранных депозитариев в РФ.
Примечательно, что финансовые организации и фонды из США, Европейского союза и Великобритании намерены принять участие в выкупе.
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Екатерина Коршунова