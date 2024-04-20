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«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики

Глава МВФ Георгиева предупредила о риске «прохладных 20-х» в мировой экономике
20 апреля 2024, 10:30
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Бзе позитивных глобальных изменений мировая экономика рискует столкнуться с «прохладными двадцатыми», об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в беседе с Financial Times.
По прогнозам Международного валютного фонда, к концу десятилетия глобальный экономический рост снизится более чем на один процентный пункт, в сравнении с допандемийными показателями.

Георгиева назвала грядущий период «прохладными двадцатыми». По её словам, нынешняя мировая экономика сталкивается только с глобальными потрясениями, кризисами и войнами.



Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик.

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#экономика
#кризис
#мвф
Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за 8,3 млрд рублей
20 апреля 2024, 08:31

Фото: iStock/monticelllo

Крупнейшие поставщик спирта в России «Росспиртпром» продал все свои акции компании «Бизнес-альянс», соответствующая информация опубликована на портале «ГИС Торги».
По информации портала, на торги были выставлены 6 865 466 470 поставщика. Каждая из них — номиналом по один рубль.

Сперва за пакет акций предлагали 10,6 миллиарда рублей, однако, «Бизнес-альянс» выкупил его за 8,3 миллиарда, приобретя 100 процентов акций «Росспиртпрома».

По итогам 2020 года АО «Росспиртпром» отгрузило 30,2 млн дал высококачественного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья собственного производства, а также в рамках договоров организации управления продажами. «Росспиртпром» выступал крупнейшим поставщиком этилового спирта на территории РФ.

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#акции
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#аукцион
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Сенатор Пушков обратил внимание на лукавство Евросоюза по вопросу российского газа
Сенатор Пушков: Страны ЕС закупают увеличивающиеся объемы российского СПГ
20 апреля 2024, 03:48

Фото: iStock/NiseriN

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков обвинил страны Евросоюза в лукавстве относительно вопроса российского газа. Выступая на своем Telegram-канале, сенатор отметил, что некоторые страны ЕС по-прежнему принимают российский газ и «не намерены» от него отказываться. Другие страны ЕС активно покупают сжиженный природный газ (СПГ).
«Еще год назад доля России в европейских закупках СПГ составляла 10-11 процентов, сейчас же возросла до 15 процентов. По этим закупкам Россия на 3-ем месте у европейцев – после США и Катара», – уточнил Пушков.

Он добавил, что официального запрета на закупки российского газа в ЕС нет.

«Однако в Брюсселе очень хотели доказать и себе, и миру, что обойдутся совсем без газа из России. Не обходятся», – заключил сенатор.

Ранее, в апреле, было объявлено, что поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» находятся на рекордном уровне. По сравнению с прошлогодними показателями экспорт продолжает расти.

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#газ
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#россия
#поставки
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США внесли в санкционный список три китайских фирмы и белорусскую компанию
США ввели санкции против трех китайских и одной белорусской компаний
20 апреля 2024, 00:54

Фото: iStock/designer491

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех компаний, предположительно причастных к передаче Пакистану оборудования для производства ракет , сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Речь идет о компаниях Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd, Granpect Co Ltd и Минском заводе колесных тягачей.

Ранее Министерство коммерции Китая призвало США прекратить повышение тарифов на китайские сталь и алюминий. Пекин пригрозил принять необходимые меры для защиты своих интересов. В министерстве также подчеркнули, что давление Вашингтона на другие страны с целью ограничения поставок китайской продукции приведет к снижению безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок.

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#китай
#сша
#белоруссия
#санкции
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Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании
Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе российской компании «Орими»
19 апреля 2024, 23:38

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Белоруссия сняла запрет на ввоз чая и кофе с российской компании «Орими», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения республики.
Решение было принято после того, как российская компания предоставила доказательства проведения корректирующих мероприятий, а также «стабильности процессов производства, хранения и транспортировки продукции» и наличия «системы контроля безопасности и качества, включая результаты лабораторных исследований продукции».

Напомним, что запрет был введен 1 апреля после заявлений белорусской стороны о наличии плесени в продукции российской компании. В ответ производитель чаев «Канди» и «Гита» заявил, что подобные меры белорусской стороны являются чрезмерными.

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Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики
Силуанов: высокие уровни госдолга развитых стран угрожают мировой экономике
19 апреля 2024, 20:53

Фото: kremlin.ru

Небывалые уровни дефицитов бюджетов и государственного долга в развитых странах становятся ключевой угрозой для глобальной экономики. Такое мнение 19 апреля высказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.
В пятницу глава российского Минфина выступил на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), который традиционно проводится в рамках весенней встречи руководящих органов МВФ и Группы Всемирного банка.

«Эти беспрецедентные дефициты бюджетов и государственный долг угрожают перспективам среднесрочного роста в мировой экономике. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», — отметил Силуанов.
По его словам, также наблюдается ухудшение устойчивости глобальной экономики из-за нарастания санкционных кампаний и практики торговых войн, которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и оказывают выраженный проинфляционный эффект.

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В МВФ заявили об устойчивости российской экономики к западным санкциям
19 апреля 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российская экономика доказала свою удивительную устойчивость в условиях масштабных западных санкций. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
В документе, опубликованном на официальном сайте фонда отмечается, что вслед за прогнозируемым и «достаточно мягким» спадом в 2022 году экономика России «превысила ожидания» в следующем, 2023 году. В докладе подчёркивается, что вопреки ограничениям объёмы экспорта нефти из РФ сохраняются на высоком уровне и на неё сохраняется низкий дисконт.

Введённые антироссийские санкции привели к «переоснащению» экономики, а также к инвестициям в новые производственные мощности. Это стало причиной рекордно низкого уровня безработицы с одновременным ростом доходов, отмечают международные эксперты.

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#экспорт
#нефть
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Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT
Дуров: в Telegram появится возможность продавать стикеры и эмодзи в виде NFT
19 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах токенизации стикеров и эмодзи в мессенджере, с возможностью продажи в виде NFT, пишет РИА Новости.
Дуров выразил уверенность в том, что эмодзи также могут стать объектом NFT и добавил, что они почти такие же, как стикеры, но могут включать несколько в одно сообщение. Он также отметил, что для этого процесса будет использоваться блокчейн TON.

Кроме того, он анонсировал появление в мессенджере механизма для возможности отправлять «донаты» авторам каналов в криптовалюте.

Ранее в марте Telegram запустил монетизацию, предоставив авторам каналов с аудиторией более 1 тысячи человек получать 50% дохода от рекламы, отображаемой в их каналах. Дуров также сообщил, что рекламная платформа Telegram будет доступна в ближайшем будущем в почти 100 новых странах.

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#интервью
#telegram
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Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства
19 апреля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сделать Центральный парк культуры и отдыха в Лобне интересным и привлекательным для посетителей поможет бизнес. Предприниматели рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что хотят открыть после благоустройства парка прокат, аттракционы, универсальную площадку и ресторан, а также проводить мастер-классы.
Глава региона проверил ход работ и побеседовал с теми, кто собирается разместить в парке торговые и развлекательные объекты.
«Планируем открыть в этом году пункт проката велосипедов, велотехники, веломобилей и несколько аттракционов. Например, в левой части парка появится детская карусель. Установим так называемую «прыгалку», суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить верёвочный парк для детей», – поделился планами управляющий партнёр и гендиректор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов.
«А мы готовимся построить стационарное сооружение. Зимой это будет ледовый каток с искусственным льдом, летом – многофункциональная спортивная площадка. Хотим открыть его перед Днём знаний, к 1 сентября», – сказал директор компании «Ледовый сервис» Павел Слепнев
«Парк находится в центре города. Мы собираемся разместить в нём ресторан. Уже выбрали место прямо у входа. Сейчас разрабатываем проект и, думаю, что через пару месяцев будем готовы приступить к строительству. В Лобне хотим сделать старорусскую традиционную кухню. Рецепты привезём из глубинки. Сердцем ресторана станет русская печь, в которой будут готовить основные блюда. И ещё мы планируем проводить детские мастер-классы по приготовлению этих блюд. Совместим их с историческими лекциями», – отметил ресторатор Сергей Гаспаров.
Московская область уделяет большое внимание поддержке предпринимателей, которые разворачивают деятельность в парках. В прошлом году было разработано комплексное решение под названием «Бизнес в парке». Оно включает определение локации, выбор франшизы, льготный микрозайм до 5 млн рублей и финансовую поддержку.

Теперь в подмосковных парках культуры и отдыха стало проще открыть нестационарную торговую точку. Сделать это можно в один клик на региональном портале госуслуг. Если ранее предприниматели, желающие разместить фудтраки, автолавки и тележки, обращались в администрации городских округов и ждали решения около 70 дней, то теперь это можно сделать электронным способом всего за неделю.

Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что благоустройство парка в Лобне завершат этим летом.

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#андрей воробьёв
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Аналитик Шнейдерман объяснил причины снижения цены на нефть марки Brent
Аналитик Шнейдерман назвал рост запасов нефти в США причиной падения цен
19 апреля 2024, 17:28

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансового брокера Александр Шнейдерман объяснил снижение цен марки Brent до $88-89 за баррель, в том числе, с неожиданно резким ростом коммерческих запасов нефти в США.
«Текущие уровни цены нефти комфортны для России. Это значит, что РФ экспортирует Urals по $73-75 за баррель минимум. На следующей неделе можно ожидать колебаний цены в рамках $84-93 за баррель на фоне весьма волатильного спроса и быстро меняющейся геополитической обстановки», — добавил в беседе с RT Шнейдерман.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей. По его словам, на такую ситуацию оказали влияние нефтяные котировки, которые, в свою очередь, зависят и от геополитических факторов.

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