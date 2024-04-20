«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики

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Бзе позитивных глобальных изменений мировая экономика рискует столкнуться с «прохладными двадцатыми», об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева в беседе с Financial Times.
По прогнозам Международного валютного фонда, к концу десятилетия глобальный экономический рост снизится более чем на один процентный пункт, в сравнении с допандемийными показателями.
Георгиева назвала грядущий период «прохладными двадцатыми». По её словам, нынешняя мировая экономика сталкивается только с глобальными потрясениями, кризисами и войнами.
Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик.
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Георгиева назвала грядущий период «прохладными двадцатыми». По её словам, нынешняя мировая экономика сталкивается только с глобальными потрясениями, кризисами и войнами.
Сочетание этих причин снизит экономический рост до ничтожного уровня и станет первопричиной «народного недовольства» финансовой политикой, предупредила Георгиева. По ее мнению, влияние этого фактора особенно сильно проявится в ряде беднейших стран мира, которые могут еще сильнее отстать от других экономик.
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Евгения Парфентьева