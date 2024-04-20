В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов

Фото: iStock/rarrarorro
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
По итогам голосования инициативу поддержали 360 конгрессменов, 58 выступили против.
Проект закона будет направлен на рассмотрение в сенат.
Отмечается, что законопроект содержит положения о конфискации замороженных российских активов, в том числе, запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсаций Украине с использованием этих средств, а также применение этих денег на восстановление страны.
Ранее США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от российских замороженных активов. Эти меры позволят высвободить до 50 миллиардов долларов.
Читайте также:
Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Киеву и активах России
WP: В США готовы к отправке пакета военной помощи Украине
DM: Кэмерон раздражает Конгресс США просьбами о деньгах для Киева
Анастасия Чинкова