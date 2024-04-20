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В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов

Палата представителей США приняла проект о конфискации активов РФ в пользу Киева
20 апреля 2024, 20:51
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

По итогам голосования инициативу поддержали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

Проект закона будет направлен на рассмотрение в сенат.



Отмечается, что законопроект содержит положения о конфискации замороженных российских активов, в том числе, запрет на их разморозку, полномочия по обеспечению компенсаций Украине с использованием этих средств, а также применение этих денег на восстановление страны.

Ранее США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от российских замороженных активов. Эти меры позволят высвободить до 50 миллиардов долларов.

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#россия
#украина
«Обогатит США и разорит Украину»: Песков – об одобрении проекта о конфискации активов РФ
Песков: США ответят в случае конфискации активов РФ и передачи их Украине
20 апреля 2024, 21:17

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ответят в случае конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. Также в Конгрессе приняли законопроект о выделении дополнительной помощи стране.

Песков назвал решение Палаты представителей ожидаемым и прогнозируемым. По его словам, такое решение ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

Он подчеркнул, что конфискация российских замороженных активов вынудит инвесторов спасать собственные средства, поскольку непоколебимость частной собственности будет нарушена. То же случится и с госсобственностью.

В этом случае Америке придётся за это ответить. Россия введёт долгосрочные ограничения и сделает это в соответствии с собственными интересами.

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#дмитрий песков
#россия
#украина
#сша
#активы
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Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине
20 апреля 2024, 21:05

Фото: iStock/Andrii Atanov

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине.

Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее в этот день конгрессмены одобрили законопроект о конфискации российских замороженных активов в пользу Украины. Средства будут затрачены на обеспечение компенсации Украине и восстановление страны. Также документом вводится запрет на разморозку этих активов.

Отметим, что в субботу палата представителей также рассмотрит законопроекты об ужесточении санкций в отношении России и Ирана, поддержки Тайваня и Израиля.

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#законопроект
#украина
#помощь
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Конгресс США начал рассматривать законопроекты о помощи Киеву и активах России
20 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Палата представителей Конгресса США начала рассматривать законопроекты о выделении дополнительной помощи Украине, поддержке Израиля и Тайваня, а также ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Голосование по всем указанным проектам законов пройдёт с 20:00 до 20:30 по московскому времени.

Отмечается, что парламентарии уже рассмотрели законопроект под названием «Мир через силу в 21-м веке», который содержит положения об использовании российских активов для восстановления Украины.

Затем представители Конгресса должны затронуть документ о поддержке союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, после чего перейдут в рассмотрению выделения новой помощи Украине.

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#конгресс сша
#законопроект
#украина
#поставки
#россия
#активы
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Отказ от переговоров по Украине разоряет Францию, заявил Филиппо
20 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отказ от переговоров по ситуации на Украине разоряет Францию. Такое заявление сделал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Политик указал на слова премьер-министр Франции Габриэля Атталя, который заявил, что продолжение поддержки Украины приведёт к тому, что украинцы продолжат держаться.

Такое заявление возмутило Филиппо, который призвал сказать правду, а именно то, что продолжая поддерживать Украину, Франция провоцирует дальнейшую гибель людей.

Таким образом политик заключил, что отказ от переговоров по Украине приводит к ещё большим жертвам и усугубляет человеческие страдания. Вместе с тем, это разоряет и саму Францию, которая может оказаться в серьёзной опасности.

Филиппо призвал страны-союзницы Украины перестать поставлять ей вооружение и производить финансирование её армии.

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#франция
#украина
#переговоры
#политика
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Главком ВМФ России Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай
20 апреля 2024, 18:44

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев прибыл с рабочим визитом в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщили в Минобороны России.
Моисеев вместе с российской военной делегацией примет участие в 19-ом симпозиуме Военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, который запланирован на 22-23 апреля.

Главком ВМФ РФ выступит на конференции, после чего встретится с командованием ВМС Народно-освободительной армии Китая и представителями ВМС других стран.

Отмечается, что Моисеев с делегацией будет находится в КНР до 25 апреля.

Напомним, что адмирала Моисеева назначили новым главнокомандующим ВМФ России 2 апреля. Ранее он занимал пост командующего Северным флотом.

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#вмф
#россия
#китай
#поездки
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Аббас: Палестина пересмотрит отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН
20 апреля 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Президент ближневосточной страны Махмуд Аббас заявил, что Палестина планирует пересмотреть свои отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН. Об этом сообщает агентство WAFA.

По словам Аббаса, государство пересмотрит отношение с Вашингтоном в целях гарантии защиты интересов палестинского народа и его прав. Президент Палестины назвал решение США постыдным и безответственным.

Аббас отметил, что Израиль — это оккупант, который благодаря поддержке Вашингтона продолжает вести геноцидную войну.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#президент
#государство
#оон
#запад
#палестина
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«Пацаны не поймут»: Хинштейн поругался с вице-спикером Самарской думы из-за маникюра
Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской думы в связи с ЛГБТ*
20 апреля 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заподозрил вице-спикера Самарской губернской думы Александра Живайкина в причастности к ЛГБТ*-сообществу из-за фотографий с поддерживающими движение активистами.

Также в своём Telegram-канале в качестве доказательства депутат разместил фото, на котором якобы изображён палец Живайкина с маникюром.

Живайкин, в свою очередь, записал видеообращение к Хинштейну, в котором подчеркнул, что депутат должен быть способен отличить женскую руку от мужской. После этого он показал свою руку, на которой не было того самого розового маникюра.

Также самарский депутат прокомментировал фотографии с представителями нетрадиционной ориентации, которые опубликовал Хинштейн. На этих фото видно, как Живайкин вручает им различные региональные награды и дипломы. Он заявил, что никогда никому не отказывает в просьбах сфотографироваться, поскольку является публичной личностью.

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*запрещённая в России экстремистская организация
#александр хинштейн
#самарская область
#скандал
#лгбт
#обвинение
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США призвали Европу снизить налоги на доходы от российских замороженных активов
20 апреля 2024, 17:30

Фото: iStock/Irina Gutyryak

США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха, занимающегося курированием вопросов мировой экономики.

Он заявил, что такие меры позволят высвободить до 50 миллиардов долларов.

Помимо того, что важно учитывать, где активы инвестируются, не менее важен уровень их обложения налогом. Доходность, которую приносит каждое евро от этих активов, необходимо довести до максимума, чтобы в полной мере оказывать поддержку Украине, подчеркнул Сингх.

Также он добавил, что заёмщики должны получить гарантии возвращения средств. Этого можно добиться, зарезервировав на эти цели процент от доходов. Однако такое предложение нелегко согласовать в Европе из-за его противоречивости.

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#сша
#европа
#россия
#налоги
#активы
#украина
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Сербия выступила против резолюции о геноциде в Сребренице на ГА ООН
Брнабич: голосование по резолюции по Сребренице угрожает авторитету ООН
20 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генассамблее ООН может грозить обесцениванием работы и авторитета ООН и термина «геноцид». Об этом в ходе брифинга заявила бывший премьер-министр, председатель парламента Сербии Ана Брнабич.
Она подчеркнула, что появление резолюции в повестке Генассамблеи ООН приведёт к тому, что такой серьёзный вопрос впервые решат путём простого голосования. Тема геноцида уже дважды появлялась в повестке, и оба раза была принята при консенсусе.

При этом, с момента событий в Сребренице крупнейшие авторитеты по вопросам геноцида, Холокоста и военных преступлений, например, израильские историки Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, утверждают, что в регионе не было геноцида, а наблюдалось исключительно военное преступление.

Брнабич утверждает, что такой подход к вопросам приведёт к полной утрате первоначального значения термина «геноцид». Также она указала на желание некоторых лиц полностью лишить какого-либо значения это слово.

Кроме того, политик заявила, что решение серьёзной многолетней проблемы простым голосованием разрушает ООН.

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#сербия
#оон
#политика
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