В Конгрессе США приняли законопроект о конфискации российских активов

Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генассамблее ООН может грозить обесцениванием работы и авторитета ООН и термина «геноцид». Об этом в ходе брифинга заявила бывший премьер-министр, председатель парламента Сербии Ана Брнабич.