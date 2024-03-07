Dassault: Восстановление оборонной промышленности ЕС потребует десятилетия

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Восстановление оборонной промышленности в странах ЕС может занять годы или даже десятилетия, особенно из-за продолжающихся военных закупок у американских поставщиков, заявил президент Dassault Aviation во Франции Эрик Трапье, сообщает ТАСС.
«Европа внезапно поверила, что работать на благо оборонной отрасли – это хорошо. Я рад, что это осознание пришло», – отметил он.
По словам Трапье, некоторые страны ЕС по-прежнему закупают продукцию у военно-промышленного комплекса США, что мешает европейским компаниям наладить цепочки поставок.
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Александр Климов