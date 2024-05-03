Датская компания Maersk объявила о ликвидации дочерней структуры в России

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Датская компания A.P. Moller – Maersk ликвидирует одну из дочерних структур в России, следует из материалов «Федресурса».
Речь идёт о российской структуре «Маэрск» в Санкт-Петербурге.
При этом ликвидация второй структуры «Маэск Солюшенс», оставшейся в России, пока остаётся приостановленной.
Согласно материалам, в июне прошлого года было принято решение об отмене процедуры ликвидации «Маэрск». Аналогичное решение было также принято в отношении «Маэрск Солюшенс» в октябре того же года. При этом, несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность.
По итогам 2023 года в отчёте датской компании отмечаются риски, которые связаны с конфликтом на Украине. В настоящее время неизвестно, что будет с российскими активами компании.
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При этом ликвидация второй структуры «Маэск Солюшенс», оставшейся в России, пока остаётся приостановленной.
Согласно материалам, в июне прошлого года было принято решение об отмене процедуры ликвидации «Маэрск». Аналогичное решение было также принято в отношении «Маэрск Солюшенс» в октябре того же года. При этом, несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность.
По итогам 2023 года в отчёте датской компании отмечаются риски, которые связаны с конфликтом на Украине. В настоящее время неизвестно, что будет с российскими активами компании.
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Анастасия Чинкова