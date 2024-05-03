Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

Фото: istock / Zolnierek
Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом пишут «Ведомости».
Суд принял обеспечительные меры в виде ареста 100 процентов акций АО «Коммерцбанк», на деньги на всех банковских счетах, за исключением счета типа С, а также счета типа И, открытые на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».
Помимо этого, как сообщает информагентство, арест наложили на принадлежащие компаниям ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.
Напомним, 24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американской финансовой реорганизации JP Morgan Chase, наложив арест на 439,5 миллионов долларов и активы кредитной организации в РФ.
До этого сообщалось, что правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России
Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая
Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов
Помимо этого, как сообщает информагентство, арест наложили на принадлежащие компаниям ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.
Напомним, 24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американской финансовой реорганизации JP Morgan Chase, наложив арест на 439,5 миллионов долларов и активы кредитной организации в РФ.
До этого сообщалось, что правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
США разрешили транзакции по энергоносителям с крупнейшими банками России
Россиян предупредили о подорожании вина с 1 мая
Раскрыта максимальная выплата женщинам во время беременности и после родов
Алина Юрчак