ВМС США сбили две ракеты хуситов в ответ на удар по контейнеровозу Maersk

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Американский военный корабль «Грейвли» сбил две противокорабельные баллистические ракеты в Красном море в ответ на атаку хуситов на коммерческое судно компании Maersk. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
В командовании добавили, что с 19 ноября хуситы атаковали уже 23 судна.
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Анастасия Чинкова