Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что после обстрела жилых кварталов Белгорода Украина подписала себе смертный приговор и перестанет существовать уже в 2024 году. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ).