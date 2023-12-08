Депутат Аксаков заявил о стремительном росте сельского хозяйства в РФ

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сельское хозяйство во всех регионах страны стремительно развивается.
«Сельское хозяйство в России стремительно развивается, причём во всех регионах. В ряде регионов аграрии буквально борются за земли. Социально-экономическая ситуация в стране изменилась и благодаря этому мы обеспечиваем себя качественной сельхозпродукцией», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Аксаков.
Вместе с тем, он добавил, что Вологодская область, где выросли объёмы производства сырого молока и сгущёнки, является позитивным примером, показывающим становление и развитие России как сверхдержавы, в том числе и в аграрном плане.
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Мелисса Тимофеева