Подмосковные предприятия в октябре произвели четверть общероссийского объёма чая

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковные предприятия за октябрь произвели более 73% от общего объема чая в Центральном федеральном округе и 25% от общероссийского объёма. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«За последние три года в регионе наблюдается ежегодное увеличение объемов производства чая в среднем на 50%. По данным Федеральной службы государственной статистики, объём производства в октябре в регионе превысило 29 тыс тонн», – сказал Мурашов.По его словам, также за девять месяцев 2023 года из Московской области на экспорт отправили 1,7 тысяч тонн чая.
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Лора Луганская