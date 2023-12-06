В Щёлкове начало работу производство газостатов за 350 млн рублей

Фото: Главгосстройнадзор МО
В городском округе Щёлково заработал производственный цех по изготовлению газостатов – установок для горячего газостатического прессования. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Компания специализируется на проектировании, изготовлении и эксплуатации газостатов. Площадь нового производственного цеха – 7,6 тыс кв м. На предприятии планируют выпускать 6,2 тыс тонн металлопроката в год.
Читайте также:
Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
Подмосковье заняло первое место в России по использованию «Промышленной ипотеки»
В Московской области появится новое производство маркировочной продукции
Лора Луганская