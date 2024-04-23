Дмитровский завод кормов для питомцев вошёл в нацпроект «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Петкорм» стала участником нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Предприятие производит влажные корма для кошек и собак в Дмитрове.
«В качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления консервированного корма для домашних животных: кусочки в соусе или желе, упакованные в паучи. Этот производственный процесс, на наш взгляд, имеет серьёзный потенциал для оптимизации», – пояснил гендиректор предприятия Алексей Сильвестров.В рамках реализации принципов нацпроекта планируется уменьшить время протекания процесса не менее чем на 10%, а также на 10-15% сократить запасы незавершённого производства и увеличить выработку.
Предполагается, что в перспективе сотрудники смогут применить полученный опыт на других участках производства, масштабировав инновационные подходы. Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал или обратившись в Региональный центр компетенций Московской области.
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Лора Луганская