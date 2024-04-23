В Балашихе нейросеть впервые в России создала обои

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО
Производитель обоев из Балашихи, компания «Палитра», создал детскую коллекцию с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-служба Миниинвеста Московской области, отметив, что именно на этом предприятии впервые в России создали обои в нейросети.
Коллекция 3D Cats – это виниловые обои в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Уникальность разработки – в опыте использования ИИ для создания рисунка полотна.
Обойная фабрика «Палитра» – одно из крупнейших в России предприятий по производству виниловых обоев. Ранее оно запустила виртуальную примерку обоев собственного производства в интерьере.
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«Сначала нейросеть сгенерировала более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до четырёх. Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и сделал рваные отверстия, из которых выглядывают пушистые зверьки. На обои нанесли надписи «мур» и «мяу». Процесс создания коллекции занял около трех месяцев», – говорится в сообщении.
Обойная фабрика «Палитра» – одно из крупнейших в России предприятий по производству виниловых обоев. Ранее оно запустила виртуальную примерку обоев собственного производства в интерьере.
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Лора Луганская