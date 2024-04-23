В Балашихе нейросеть впервые в России создала обои

Производитель обоев из Балашихи, компания «Палитра», создал детскую коллекцию с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-служба Миниинвеста Московской области, отметив, что именно на этом предприятии впервые в России создали обои в нейросети.