Радио1
Главная / Новости / Экономика/ На подмосковном агрофоруме презентовали фермерский проект для рестораторов

На подмосковном агрофоруме презентовали фермерский проект для рестораторов

23 апреля 2024, 16:02
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Презентацию проекта KolomnaLocalFood провели в рамках IV открытого регионального агрофорума «Наша земля — Подмосковье», который состоялся на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Проект KolomnaLocalFood нацелен на налаживание устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами городского округа Коломна. Его цель — придать гастрономическую идентичность территории и развить локальные гастрономические бренды», — отметил замглавы регионального Минсельхозпрода Александр Стиславский.
В работе форума приняли участие сельхозпроизводители, студенты, получающие аграрные специальности, а также представители профильных учебных заведений. На форуме обсуждались кадровые потребности АПК и карьерные перспективы студентов.



В рамках мероприятия также была организована выставка-ярмарка сельхозпродукции и различные развлечения, включая квест-марафоны, прогулку на лошадях и трактор-шоу для детей и взрослых.

Читайте также:

На работу на агропредприятия Подмосковья вышли студотряды из аграрных колледжей

Подмосковным фермерам рассказали, как попасть на консультацию по получению гранта

В Китае проведут второй фестиваль-ярмарку «Сделано в России»
#коломна
#форум
#фермер
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#апк
В Балашихе нейросеть впервые в России создала обои
23 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Производитель обоев из Балашихи, компания «Палитра», создал детскую коллекцию с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-служба Миниинвеста Московской области, отметив, что именно на этом предприятии впервые в России создали обои в нейросети.
Коллекция 3D Cats – это виниловые обои в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Уникальность разработки – в опыте использования ИИ для создания рисунка полотна.
«Сначала нейросеть сгенерировала более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до четырёх. Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и сделал рваные отверстия, из которых выглядывают пушистые зверьки. На обои нанесли надписи «мур» и «мяу». Процесс создания коллекции занял около трех месяцев», – говорится в сообщении.
Обойная фабрика «Палитра» – одно из крупнейших в России предприятий по производству виниловых обоев. Ранее оно запустила виртуальную примерку обоев собственного производства в интерьере.

Читайте также:

На работу на агропредприятия Подмосковья вышли студотряды из аграрных колледжей

Подмосковным фермерам рассказали, как попасть на консультацию по получению гранта

В Сергиевом Посаде запускают производство винилового сайдинга
#мининвест мо
#ии
#искусственный интеллект
#балашиха
#московская область
#подмосковье
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матвиенко рассказала, что станет с мировой экономикой в случае изъятия активов РФ
Матвиенко: возможное изъятие активов РФ разрушит мировую экономику
23 апреля 2024, 09:41

Фото: сайт Кремля

Возможное изъятие активов России приведёт к разрушению мировой экономики. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», — заявила Матвиенко.

По её словам, при подготовке пакета очередных антироссийских санкций США себя несколько обезопасили. При этом Матвиенко подчеркнула, что Россия даст жёсткий и адекватный ответ на подобные действия со стороны Европы. Проект ответных мер уже подготовлен, а Совет Федерации готов оперативно его рассмотреть. Матвиенко подчеркнула, что ЕС потеряет больше, чем Россия.

Спикер Совфеда уточнила, что заморозка российских активов или доходов от них не входит в интересы европейцев, однако «США хотят додушить Европу, чтобы еще больше снизить ее конкурентоспособность». По мнению Матвиенко, Европа и так уже стала полным вассалом США. И посоветовала не принимать подобные решения в отношении России.

Читайте также:

WP: ЕС отказывается конфисковывать активы РФ в страхе перед ответом Москвы

«Прохладные двадцатые»: Эксперт предупредила о риске спада мировой экономики

Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики
#сша
#россия
#эксперт
#европа
#проект
#совет федерации
#ес
#матвиенко
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы семь способов увеличить будущую пенсию
Экономист Щербаченко назвал семь способов увеличить будущую пенсию
23 апреля 2024, 06:53

Фото: istock / Denis Vostrikov

Существует 7 способов, с помощью которых можно увеличить будущую пенсию по старости. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт заявил, что для получения страховой пенсии по старости нужно иметь страховой стаж от 15 лет и минимум 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК), а с 2025 года — от 30 ИПК.

Щербаченко заявил, что для получения хорошей пенсии стоит трудоустраиваться только официально.

Для увеличения будущих выплат, можно докупить стаж и пенсионные баллы. Это могут сделать неработающие россияне, самозанятые, адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, а также граждане, работающие за границей. Отмечается, что «купить» можно не более половины страхового стажа, который требуется для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях.

Также повысить пенсию можно за счёт получения баллов за уход за пожилыми или инвалидами. За один год такого ухода начисляется 1,8 ИПК.

Еще один вариант — вложить в пенсионные накопления материнский капитал.

Другой способ — отсрочить обращение за пенсией. Чем дольше отсрочка, тем выше коэффициент повышения пенсии: при 10-летней отсрочке — 2,11, при 5-летней — 1,45.

Помимо этого, переезд и оформление регистрации в Москве позволяет получать повышенную региональную доплату к пенсии.

В заключении, Щербаченко призвал самостоятельно откладывать средства на старость: открыть депозит, инвестиционный счет или купить доходную недвижимость.

Читайте также:

Россиянам предрекли удешевление куриных яиц в 2024 году

Хинштейн: распространение фейков необходимо жёстко пресекать

В Банке России рассказали о преимуществах долгосрочных сбережений
#пенсии
#материнский капитал
#самозанятые
#предприниматели
#россияне
#отсрочка
#накопления
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На работу на агропредприятия Подмосковья вышли студотряды из аграрных колледжей
22 апреля 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сезон работы студенческих отрядов из аграрных колледжей начался с приходом весны на сельхозпредприятиях Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В частности, ребята вышли на работы в хозяйства ГК «Малино» и в ряд других предприятий АПК.

«Студотряды также будут заняты в хозяйствах «Городище» в Ступине, «СПК имени Ленина» в Луховицком округе, в хозяйствах «Озёры» и «Северка» в Коломне», — отметил глава областного Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что участие в работах принимают студенты разных профилей. Сезон студенческих отрядов в Московской области продлится до ноября. Все участники студенческих отрядов подписывают трудовые договоры и получают зарплату. Кроме того, предприятия предоставляют ребятам обеды и ужины и компенсируют затраты на дорогу до работы и обратно.

Читайте также:

Россиянам предрекли удешевление куриных яиц в 2024 году

Подмосковным фермерам рассказали, как попасть на консультацию по получению гранта

Воробьёв: Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в текущем году превысит 2 млрд долларов
#студенты
#сельское хозяйство
#апк
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам предрекли удешевление куриных яиц в 2024 году
Экономист Лобода: куриные яйца в России подешевеют на 3% в 2024 году
22 апреля 2024, 16:02

Фото: iStock/Minerva Studio

В России в 2024 году снизится цена на куриные яйца на 1-3%, заявил экономист Андрей Лобода в интервью «Газете.Ru».
Он объяснил это тем, что потребительский ажиотаж, который был в прошлом году, уже утих, и цена в 100 рублей за десяток яиц в крупных городах стала привычной. Увеличение производства яиц и импорта из других стран сыграет свою роль в снижении цен за счет усиленной конкуренции, уверен аналитик.

Однако Лобода отмечает, что другие социально значимые продукты могут подорожать. Он предполагает, что красное мясо может подорожать на 5-7% в этом году, что немного больше, чем уровень прогнозируемой годовой инфляции.

Также он отмечает, что цены на сыры и некоторые кисломолочные продукты могут увеличиться на 5%, но высокая конкуренция сдерживает более значительный рост. Цена на хлеб, по его оценке, может увеличиться на 3-4%, что немного меньше уровня инфляции.

Читайте также:

Перечислены подешевевшие в России продукты

В России снова вырастут цены на продукты

«Смерть на прилавке»: Названы продукты из магазина, которые нас медленно убивают
#смерть
#продукты
#хлеб
#мясо
#цена
#цены
#рост
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным фермерам рассказали, как попасть на консультацию по получению гранта
22 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/JackF

Еженедельные консультации по широкому спектру вопросов — от получения гранта до выращивания новых культур — проводят для начинающих фермеров в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Сегодня у начинающих фермеров возникает множество вопросов: от создания хозяйства до сбыта продукции. Наша задача — найти подход к каждому из них и помочь во всех начинаниях. Поэтому было принято решение проводить (для фермеров – прим. ред.) еженедельные консультации», — цитируются в сообщении слова главы Центра агропромышленного развития Московской области Алексея Семёнова.
Для того, чтобы получить личную консультацию, фермер должен оставить заявку на горячей линии портала «Мой бизнес». Кроме того, можно позвонить в Центр фермерских компетенций Московской области по телефону: 8-498-602-29-33.

Читайте также:

Воробьёв: Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в текущем году превысит 2 млрд долларов

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе проектов «Молодёжь селу»

В Подмосковье подкормили более 11 тысяч га озимых
#консультации
#фермер
#минсельхозпрод мо
#апк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: Экспорт сельхозпродукции Подмосковья в текущем году превысит 2 млрд долларов
22 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба правительства МО

Агропромышленный сектор Подмосковья наращивает производство и выходит на новые рынки, ожидается, что общий объём экспорта произведённой в регионе сельскохозяйственной продукции в текущем году превысит два миллиарда долларов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в сто стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, говядина, мясо птицы, свинина, напитки, переработка орехов, фруктов, овощей мы занимаем первое место в России. Планируем, что объём экспорта в этом году преодолеет знаковый рубеж – 2 млрд долларов», – сказал Воробьёв.
Глава региона подчеркнул, что в области реализуются различные меры поддержки сельхозпроизводителей и отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является одним из стратегических направлений деятельности властей.

По итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции из Московской области составил 1,946 млрд долларов. Две трети от всего объёма экспорта отправляется в страны СНГ. Из стран дальнего зарубежья самые большие объёмы экспортируются в Китай, Саудовскую Аравию и Вьетнам.

Читайте также:

В Китае проведут второй фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

В Сергиевом Посаде запускают производство винилового сайдинга

Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов
#экспорт
#андрей воробьёв
#сельское хозяйство
#апк
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Банке России рассказали о преимуществах долгосрочных сбережений
22 апреля 2024, 12:47

Фото: istockphoto / Dmitry Belyaev

22 апреля прошло семинар-совещание Минфин России совместно с Банком России на тему Программа долгосрочных сбережений – новый финансовый инструмент на рынке».
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала свою работу с января 2024 года. ПДС — это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» на любые цели.

«Тема пенсионного обеспечения и формирования долгосрочных сбережений вызывает некий скепсис, и мы традиционно сравниваем ее с несколькими параметрами или такими объектами для сравнения. Ну, любой человек всегда недоволен нынешним финансовым положением. Вот этот инструмент как раз и позволяет накопить себе на будущее потребление, на то, чтобы была финансовая возможность обеспечивать свое личное качество жизни абсолютно безрисково с точки зрения потерь этих денег. И более того, получить возможность финансовой поддержки со стороны государства. Это снижает нагрузку на бюджет домохозяйства, что кажется очень важным», — поделился президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Стоит отметить, что в рамках программы гражданин может получить до 40% уровня негосударственного пенсионного обеспечения.

«Программа долгосрочного сбережения заключается в том, что ты не только самостоятельно финансируешь вот эту часть будущей своей «подушки», которая обеспечит достойное качество жизни, но и государство тебе помогает, и работодатель может тебе помогать, участвуя в этой программе. И еще есть ряд налоговых льгот, и все это обеспечено еще и страховым покрытием, которое более чем в два раза выше, чем у кредитных организаций, что является, наверное, подтверждением того, что пенсионным фондам можно доверять эти деньги и риски минимальны», — подчеркнул специалист.

Подробнее ознакомится с программой можно на сайте «Мои финансы».

Читайте также:

«Известия»: Власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке

В Подмосковье выдали первый в этом году IT-грант

Экономист Масленников объяснил невыгоду вложений в юань
#деньги
#бюджет
#финансы
#будущее
#качество жизни
#программа
#государство
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде запускают производство винилового сайдинга
22 апреля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Мининвества МО

Завод по производству винилового сайдинга открывают в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестором проекта стала компания «Лидертрейд», она вложила в завод 172 млн рублей. На заводе смогут ежегодно выпускать более 450 тонн виниловых панелей и свыше 600 тонн аксессуаров», — отметила глава министерства инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря новому производству в муниципалитете появится более 40 новых рабочих мест.

Общая площадь двухэтажного производственного корпуса составляет около полутора тысяч квадратных метров. Кроме того, в заводской комплекс входит склад, дробильный участок, лаборатории технического контроля и офисно-бытовое помещение.

Читайте также:

В Китае проведут второй фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

Белоруссия разрешила ввоз чая и кофе российской компании

Предприниматели рассказали Воробьёву о работе в парке Лобни после благоустройства
#сергиев посад
#производство
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф