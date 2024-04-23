На подмосковном агрофоруме презентовали фермерский проект для рестораторов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Презентацию проекта KolomnaLocalFood провели в рамках IV открытого регионального агрофорума «Наша земля — Подмосковье», который состоялся на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Проект KolomnaLocalFood нацелен на налаживание устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами городского округа Коломна. Его цель — придать гастрономическую идентичность территории и развить локальные гастрономические бренды», — отметил замглавы регионального Минсельхозпрода Александр Стиславский.В работе форума приняли участие сельхозпроизводители, студенты, получающие аграрные специальности, а также представители профильных учебных заведений. На форуме обсуждались кадровые потребности АПК и карьерные перспективы студентов.
В рамках мероприятия также была организована выставка-ярмарка сельхозпродукции и различные развлечения, включая квест-марафоны, прогулку на лошадях и трактор-шоу для детей и взрослых.
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