Доходы Подмосковья от управления имуществом за год выросли почти на 18%

ФАС потребовала от ряда регионов России пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 год, сообщают СМИ. Больше всего претензий у службы вызвало решение тарифного органа Иркутской области: регион жалуется на майнинг в бытовом секторе, но вместо изменения тарифов для населения вновь увеличил их для бизнеса на 19%.