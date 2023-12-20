Доходы Подмосковья от управления имуществом за год выросли почти на 18%

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Аренда и продажа недвижимости принесли подмосковному бюджету с начала года более 21 млрд рублей. Это почти на 18% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Продажа и аренда недвижимости позволила увеличить бюджеты муниципальных образований на 21,3 млрд рублей. Это на 3,2 млрд больше, чем в прошлом году. К тому же это самый высокий показатель неналоговых поступлений за три года. Таким образом, за год рост составил 17,67%», – пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Она отметила, что распоряжение землёй и имуществом – основная составляющая доходов бюджетов городских округов.
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Лора Луганская