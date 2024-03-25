Economist: Альянс России, Китая и Ирана может стать кошмаром для Запада

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Объединение России, Ирана и Китая таит в себе угрозу привычному для Запада миропорядку. В частности, такой альянс может положить конец мировому доминированию Соединённых Штатов.
Авторы публикации указывают, что все три страны состоят в международных объединениях и союзах по типу того же БРИКС. Взаимная торговля и сотрудничество между Ираном, Китаем и Россией растут, разрабатываются планы беспошлинных блоков, внутренних платёжных систем и маршрутов торговли в обход территорий, подконтрольных Западу. Всё это грозит обернуться настоящим кошмаром для Соединённых Штатов и их союзников, заключают авторы статьи.
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Александр Бойцов