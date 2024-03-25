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Economist: Альянс России, Китая и Ирана может стать кошмаром для Запада

25 марта 2024, 16:29
Фото: istockphoto/Kagenmi

Фото: istockphoto/Kagenmi

Объединение России, Ирана и Китая таит в себе угрозу привычному для Запада миропорядку. В частности, такой альянс может положить конец мировому доминированию Соединённых Штатов.

Об этом пишут обозреватели издания The Economist. В материале указано, что санкционное давление западных стран заставило три государства объединить усилия и сплотиться перед лицом общего врага. Они поддерживают идею многополярного мира, в котором США уже не смогут диктовать свою волю странам и народам и их гегемонии придёт конец.

Авторы публикации указывают, что все три страны состоят в международных объединениях и союзах по типу того же БРИКС. Взаимная торговля и сотрудничество между Ираном, Китаем и Россией растут, разрабатываются планы беспошлинных блоков, внутренних платёжных систем и маршрутов торговли в обход территорий, подконтрольных Западу. Всё это грозит обернуться настоящим кошмаром для Соединённых Штатов и их союзников, заключают авторы статьи.

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Юрист назвал признаки того, что у банка скоро отзовут лицензию
Юрист назвал четыре признака того, что у банка скоро отзовут лицензию
26 марта 2024, 02:43

Фото: iStock/ ultramarine5

Четыре главных признака предстоящих проблем с лицензией банка назвал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает агентство «Прайм».
Первый — внезапный подъем ставок по депозитам выше рынка. Уточнение: если это не является частью PR-акции для отдельных категорий вкладчиков, а объявляется для всех. Это может говорить о том, что дела у банка идут неважно и ему нужны деньги

Второй — введение ограничений на вывод средств.

Третий — корректировка графика работы отделений, либо сокращение их числа.

Эти две меры могут вводиться для того, чтобы помешать клиентам снять деньги, либо для оптимизации финансовых процессов.

Четвертый — массовый вывод средств юрлицами, что можно проверить по отчетам банка. Как правило, бизнес хорошо осведомлен о состоянии дел в кредитной организации, где хранятся его деньги, отмечает специалист.

Кроме того, опасения может вызвать участие банка в судебных процессах, о чем можно узнать, обратившись в банк напрямую или на сайте ФССП. О крупных делах пишут в прессе, обращает внимание Гусятников.

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Назван реальный рост зарплаты в России в 2023 году
26 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Номинальный рост зарплат в 2023 году составил 14%, реальный же рост доходов достиг отметки в 7,8%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано в Telegram-канале правительства РФ.
«Индексация и выплаты и соответствующие все наборы социальных мер, социальное казначейство, которое у нас действует, единое пособие, которое для детишек, сыграли свою роль. То есть, в этом смысле реальные доходы растут и это абсолютной факт», — сказал глава российского кабмина.

В начале марта Росстат сообщил, что уровень населения страны за чертой бедности за прошедший год сократился с 9,8% до 9,3%. Также там рассказали, что задолженность по зарплате за этот период снизилась на 46%, задержанную заработную плату удалось вернуть 300 тыс. работникам.

Вице-премьер России Татьяна Голикова тем временем утверждает, что реальная зарплата за последние шесть лет выросла более чем на 60%.

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Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле
25 марта 2024, 22:11

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.
«Рынки отреагировали снижением курса рубля на последние трагические события. В апреле можно ожидать дальнейшее снижение национальной валюты до 95 руб. за доллар. Это может быть связано с увеличением оттока капитала на фоне усиления террористической опасности», — пояснил в беседе с Газета.ру Перепелица.

По его словам, при снижении террористической опасности, негативные факторы, влияющие на курс, уже к лету будут нивелированы.

Ранее аналитик Денис Буйволов объяснял рост доллара выше 93 рублей произошедшим в пятницу терактом в «Крокус Сити Холле».

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#теракт
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#экономика
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Аналитик Буйволов обвинил в усилении доллара теракт в «Крокусе»
25 марта 2024, 18:20

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Аналитик Денис Буйволов объяснил рост доллара выше 93 рублей произошедшим в пятницу терактом в «Крокус Сити Холле».
«Рост доллара выше 93 руб. связан с трагическими событиями вечера 22 марта. На фоне резонансного происшествия часть инвесторов предпочла усилить валютные позиции. Сейчас рубль уже пытается отыгрывать потери. Эмоции на рынке постепенно стабилизируются», —пояснил в беседе с Газета.ру Буйволов.

Вместе с тем, эксперт спрогнозировал возвращение доллара в диапазон 91-92 рублей благодаря налоговому периоду, высокой ключевой ставке на уровне 16%, мерам валютного контроля и интервенциям регулятора.

Ранее директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой предположил, что рубль может ослабнуть на торгах долларом 21 марта с колебанием до 2 руб.

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Бизнесменам компенсируют ущерб от теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 18:03

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Представители подмосковного бизнеса, которые понесли убытки в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, могут подать заявление на компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Получение выплат доступно ИП и юрлицам, полностью или частично утратившим имущество в результате теракта. Обратиться за услугой можно не позднее шести месяцев со дня теракта. Предусмотрены выплаты в размере до 200 тыс. рублей за частично утраченное имущество, до 400 тыс. рублей – за полностью утраченное имущество», – говорится в сообщение.
Получить услугу можно в онлайн-режиме на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Задать вопрос по поводу услуги можно по телефону 8 (498) 602-05-35, уточнили в ГУРБ.

Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. Позднее все четверо исполнителей теракта были задержаны в Брянской области и арестованы.

По официальным данным СКР, жертвами теракта стали 137 человек. В списке пострадавших областного Минздрава – 119 фамилий. В больницах остаются 96 пациентов.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье откроют около 150 предприятий на «Земле за 1 рубль»
25 марта 2024, 15:50

Фото: iStock/shironosov

Почти 150 предприятий будет запущено на подмосковных земельных участках, полученных инвесторами по льготной программе «Земля за 1 рубль», направленной на развитие импортозамещения в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Программа «Земля за 1 рубль» была запущена в марте 2022 года. За это время 143 инвестора получили за символическую цену участки, на которых запустят 147 предприятий. Общий объём инвестиций в проекты превысил 108 миллиардов рублей», — рассказала глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что 29 производственных проектов уже вышли на этап строительства.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что цель программы — не просто предоставить землю на чрезвычайно выгодных условиях, но и упростить процесс запуска импортозамещающих производств. Она также сообщила, что в рамках программы инвесторам было передано около 200 земельных участков общей площадью более 700 га.

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#импортозамещение
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
#московская область
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Украина выплатит миллиарды долларов МВФ за обслуживание кредитов
Почти $3 млрд должна выплатить Украина МВФ за обслуживание кредитов
25 марта 2024, 06:46

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В 2024 году Украина должна будет выплатить Международному валютному фонду (МВФ) 2,19 миллиарда SDR – около 2,9 миллиарда долларов – за обслуживание ранее выданных кредитов. Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.
Отмечается, что пик выплат придется на март и сентябрь текущего года – каждый раз МВФ необходимо выплачивать 705,5 миллиона долларов.

По данным МВФ, Украине также придется выплатить 3,03 миллиарда долларов в 2025 году, 2,55 миллиарда долларов – в 2026 году, 1,63 миллиарда долларов – в 2027 году и еще 1 миллиард SDR к 2030 году. В общей сложности Киеву придется выплатить 14,406 миллиарда долларов США.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине очередного третьего транша кредита в размере около 880 миллионов долларов США.

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#долги
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ПСБ спишет задолженности по кредитам пострадавших в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:31

Фото: iStock/prim91

ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-служба кредитной организации сообщила в беседе с РИА Новости.
Также представительство банка выразило глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким.

Кроме того, о списании кредитов пострадавшим заявили и другие крупные российские банки, среди которых Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф» и «Газпромбанк».

По последним данным Следственного комитета России в результате теракта погибли 133 человека. Ещё 140 пострадали. Они проходят лечение в больницах Москвы и Подмосковья.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

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#долги
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#крокус сити холл
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«Русский стандарт» спишет кредиты погибшим при теракте в подмосковном «Крокусе»
23 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/alexialex

Банк «Русский стандарт» спишет кредиты погибшим и урегулирует задолженности пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что подобные меры пообещали выполнить в ВТБ, «Альфа-банке», «Совкомбанке», «Хоум банке», «Газпромбанке» и «Тинькофф». При этом Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
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