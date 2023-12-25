Страны ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно придёт на смену временному соглашению, действовавшему с 2019 года.
Отмечается, что за время действия временного соглашения о свободной торговле товарооборот между Ираном и ЕАЭС вырос более чем в два раза, с 2,4 миллиарда долларов в 2019 году до 6,2 миллиарда долларов в 2022 году. Это был первый этап перехода к полноформатному режиму свободной торговли.
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Александр Бойцов