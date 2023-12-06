Экономист Алиев озвучил возможное предельное значение доллара

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что пределом укрепления доллара может стать 93-95 рублей.
В тоже время, евро, по словам специалиста, может укрепиться до 102-105 рублей.
Ранее экономист Андрей Лобода заявлял, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.
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Экономист Лобода спрогнозировал доллар на уровне 89-93 рубля в ближайшие недели
«Такие отметки будут обусловлены высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу. В декабре классически доллар укрепляется. При этом рост выше этих уровней маловероятен. Доллар и евро до конца года будут торговаться в этих диапазонах. Это равновесный курс на данный момент с учетом сложившейся конъюнктуры», — объяснил в беседе с Газета.ру Алиев.
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Мелисса Тимофеева