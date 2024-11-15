Экономист Балынин предостерёг россиян от новогодних кредитов

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что не следует брать кредит на празднование Нового года.
Он объяснил, что за такой заём можно переплатить более 10%.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявлял, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
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«В этом году стоимость обслуживания новых кредитов выросла. Даже по небольшому кредиту сумма переплаты будет большой. Так, если взять на год 50 тыс. рублей под 30% годовых, сумма переплаты составит 17%. Брать кредит на текущие расходы — нерационально, так как из кредита не будет сгенерировано новых средств. Если средств нет сейчас, то откуда они появятся потом? Думаю, что надо исходить из правила «жить по средствам», — посоветовал в беседе с Газета.ру Балынин.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявлял, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
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Мелисса Тимофеева