Экономист Балынин предостерёг россиян от новогодних кредитов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о снижении доступности ипотечных кредитов для россиян в связи с поднятием ставок в Сбербанке до 28%. По его словам, это меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране, за последствиями которых тщательно следят. Об этом сообщает РБК.