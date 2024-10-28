Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам

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Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
«Те покупатели, которые брали заёмные средства в последние месяцы ажиотажного спроса покажут состоятельность в обслуживании кредита только через время. Я прогнозирую, что доля необеспеченных кредитов будет расти. Впереди у нас интересные события, когда банки опять будут вынуждены забирать автомобили и реализовывать их. Закредитованность покупательской аудитории очень высокая, и обслуживать кредиты по таким ставкам очень тяжело», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
Экономист Андрей Лобода заявил, что для недопущения просрочек по кредиту лучше всего планировать свой бюджет, откладывая ежемесячный платёж заранее на карту.
«Чтобы не допустить просрочки по автокредиту или любому другому кредиту, нужно обратиться в банк и попросить, чтобы вам за несколько дней до даты платежа по графику банк присылал смс или пуш-уведомление о том, что вам нужно не позднее такого-то числа внести платёж. Некоторые банки так поступают сами, даже без запроса от клиента», — добавил в беседе с RT Лобода.
Он отметил, что при невозможности обслуживать кредит можно договориться с банком о кредитных каникулах. Однако в этом случае понадобиться доказать, что вы попали в сложную, независящую от вас, жизненную ситуацию.
Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявляла, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.
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