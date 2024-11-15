В России зафиксирован рост спроса на «вторичку» с июня

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В России с июня этого вырос спрос на вторичное жильё в среднем на 10% по стране. Об этом говорят данные «Авито Недвижимость».
«Динамика активности пользователей в последние месяцы говорит о формировании отложенного спроса. Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Такие покупатели изучают рынок, чтобы выйти на сделку позднее», — прокомментировал в беседе с «Известиями» управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал, что освободиться от НДФЛ при ипотеке можно, подав в налоговую декларацию и приложив документы, подтверждающие, что ипотечный кредит был получен до 31 декабря 2024 года.
«Большинство людей, которые подпадают под налогообложение, уже заключили ипотечные сделки. А из тех, кто только собирается заключить договор, льготными ставками сможет воспользоваться лишь малая часть, да и банки часто отказывают в заключении договоров, так как лимиты, выделенные на льготные ипотеки, давно исчерпаны», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Зайнуллин.
Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.
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