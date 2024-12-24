Экономист Беляев оценил экономические показатели Московской области за год

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Доходы в бюджет Подмосковья за 11 месяцев 2024 года выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Общая сумма составляет 1 трлн 180 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с традиционным обращением к жителям Подмосковья.
По словам главы региона, источник этого роста – предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места. Бизнес – это движущая сила экономики, уверен Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
20% роста – хороший показатель. Такую оценку дал в интервью «Радио 1» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Однако он предположил, что он мог бы быть выше, если бы не жёсткая денежно-кредитная политика.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он особо подчеркнул, что для успешного развития крупного предприятия необходимо льготное кредитование со стороны государства и региона.
При этом он отметил, что показатель импортозамещения в Подмосковье мог бы быть выше.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
20% роста – хороший показатель. Такую оценку дал в интервью «Радио 1» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Однако он предположил, что он мог бы быть выше, если бы не жёсткая денежно-кредитная политика.
«20% – это вполне солидный рост. Тут, наверное, пятёрку можно поставить смело. Но, наверное, результаты могли бы быть лучше, если бы не было такой жёсткой денежно-кредитной политики, которая всё-таки сдерживает у нас развитие экономики. И, скорее всего, всё получилось только из-за того, что есть какие-то льготные программы – и федеральные, и Московской области, программы финансирования, льготного кредитования», – отметил экономист.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он особо подчеркнул, что для успешного развития крупного предприятия необходимо льготное кредитование со стороны государства и региона.
«Если ты не можешь кредитоваться, как ты будешь функционировать? Надо понимать, что предприятие, начиная с определённого размера, без кредита, существовать просто не может. Так устроена рыночная экономика. Кто-то из высоких чиновников советовал работать на свои деньги. Но за свои деньги может работать мелкий лавочник. С определённого уровня крупности у предприятия должен быть кредит. Как раз он позволяет всем колёсикам производства, крутиться. как смазка для шестерёнок», – привёл сравнение собеседник «Радио 1».Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
При этом он отметил, что показатель импортозамещения в Подмосковье мог бы быть выше.
«Из 357 проектов импортозамещения было реализовано 157. Но этого маловато – всего 50%. Что такое импортозамещение? Это значит, какой-то производитель освободил вам нишу, куда вы можете прийти и работать, освободил кусок рынка. То есть были иностранные производители и иностранная продукция. Они вам этот рынок освободили, и вы должны были туда оперативно воткнуться», – сказал Беляев.Эксперт уверен, что, если бы не жёсткая денежно-кредитная политика, дела с импортозамещением пошли бы гораздо лучше.
Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
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Лора Луганская