Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья

Рыночную ставку по ипотеке следует уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка, так как средние показатели уже приближаются к диким ставкам микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, если учесть сверхприбыли банков, то на сегодняшний день вполне возможно принудительно снизить ставку ипотеки.