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Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Подмосковные власти в 2025 году планируют привлечь в регион новых инвесторов, построив ещё пять индустриальных парков.
Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям Московской области.
«Задача в следующем году – запустить пять индустриальных парков. Это территории со всем готовым. Там есть и электричество, и дороги, и газ, даже помещения, – всё, что необходимо для начала бизнеса. Такие проекты мы будем реализовывать. Глобальная задача – чтобы индустриальный парк был в каждом муниципальном округе», – заявил Воробьёв в обращении, которое в этом году носит название «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».


Губернатор добавил, что Подмосковье открыто для бизнеса. Активно развиваются малые и средние и предприятия. Четверть региональной экономики приходится именно на этот сектор бизнеса.

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#мсп
#бизнес
Президент РФ поручил донастроить льготные кредитные программы
23 декабря 2024, 15:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин распорядился донастроить льготные кредитные программы в России.
В рамках открытия совещания по экономическим вопросам Владимир Путин подчеркнул, что важно проанализировать распределение рисков роста ключевой ставки между банками, заёмщиками и федеральным бюджетом.

«Необходимо донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам. Путин уточнил, что на этом заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий.

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#президент
#экономика
#кредит
#ключевая ставка
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Президент РФ сказал, что рост экономики и умеренная инфляция — системные задачи
23 декабря 2024, 14:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что системные задачи властей — сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он объявил на совещании по экономическим вопросам, передало ТАСС.
«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — обратил внимание президент Российской Федерации Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что на данном заседании собираются подробно обсудить ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей экономики Российской Федерации.

Ранее стало известно, что у президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки в 2025 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, что поездки будут в январе. Представитель Кремля не стал уточнять, куда именно планирует отправиться Владимир Путин.

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#президент
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Bruegel: Россия в январе-ноябре увеличила поставки газа в Евросоюз на 26%
23 декабря 2024, 05:27

Фото: iStock/Cylonphoto

Россия в январе-ноябре этого года увеличила поставки газа в страны Евросоюза на 26%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.
Указывается, что на данный момент объем поставок газа равен 49,6 миллиардам кубометров. Основной прирост наблюдается в трубопроводных поставках. Сейчас Россия покрывает 11,1% от всего европейского газового импорта. В 2023 году этот показатель равнялся 8,4%.

Также наблюдается увеличение поставок сжиженного природного газа - на 18,2%. Здесь доля РФ находится на уровне 7,1%.

В целом Евросоюз снижает объем импорта газа. За этот год данный показатель уменьшился на 6%. В период с января по ноябрь главным поставщиком газа в ЕС остается Норвегия. Страна увеличила экспорт на 3,6% - до 85,2 миллиарда кубометров.

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#россия
#ес
#евросоюз
#рф
#норвегия
#газ
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РАНХиГС: максимальная оплата больничного составит 5,7 тысячи рублей в день
23 декабря 2024, 03:10

Фото: iStock/spaxiax

В РАНХиГС заявили, что максимальная оплата больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день. Об этом рассказал сотрудник ведомства Виктора Ляшок для РИА Новости.
«Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день», — говорится в сообщении.

Как объяснил Ляшок, такая сумма оплаты больничного стала возможной благодаря росту средней заработной платы в РФ. Для получения денег работнику необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч, а за 2024 год — 185 тысяч рублей ежемесячно. Также гражданин обязан иметь не менее восьми лет официального трудового стажа.

Как пояснил Ляшок, выплата полагается тем работникам, которые за последние два года зарабатывали на уровне не менее 230% от средней по стране зарплаты, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.

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#зарплаты
#рф
#больничный лист
#ранхигс
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«Коммерсант»: со следующего года пиво в России подорожает на 10%
23 декабря 2024, 02:11

Фото: iStock/ValentynVolkov

С начала 2025 года в России стоимость пива увеличится на 10%. Об этом пишет «Коммерсант».
«Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%», — говорится в сообщении.

В издании указывают, что об увеличении стоимости уже заявили пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс». Основными причинами роста цен называют стоимость акцизов, увеличение инфляции и подорожание сырья.

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#производители
#инфляция
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В Катаре пригрозили прекратить поставки газа в ЕС в случае штрафов по закону об экологии
FT: Катар пригрозил ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
22 декабря 2024, 14:14

Фото: iStock/Shakeel Sha

Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае новых штрафов по закону об экологии. Об этом изданию Financial Times сообщил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Новый закон предусматривает штрафы в размере 5% от общего годового дохода организации, если она не выполняет требования к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека. Соответствующие требования должны вступить в силу в 2027 году.

Аль-Кааби подчеркнул, что QatarEnergy не станет разрывать действующие контракты на поставку СПГ, в случае если компания столкнется с крупными штрафами, то рассмотрит правовые пути решения вопроса.

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#ес
#спг
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Эксперт Башаров: нехватка строителей в России связана с ростом экономики
21 декабря 2024, 18:20

Фото: iStock/nuttapong punna

Нехватка специалистов в строительстве связана с ростом экономики в России, а также более привлекательными предложениями для молодежи. Об этом заявил гендиректор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров. По его словам, еще одной причиной является демографическая яма.
«Молодежь в большей степени выбирает профессии, не связанные с производством, строительством – где реально надо сначала отучиться, и только потом работать. Предприятия соревнуются за кадры, происходит гонка зарплат. И еще одна причина – демографический провал. Если посмотреть, от 20 до 30 лет, там действительно и в мужском населении, и в женском нехватка», — пояснил эксперт в беседе с «Татар-информом».
Третьей причиной дефицита строителей Башаров назвал отток мигрантов.

Для решения проблемы в целом, по его мнению, следует формировать целевую программу для всей России, которая будет включать меры для бизнеса, экономики и подготовку кадров.

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Спрос в Старой Москве на ипотеку рухнул вдвое
«Метриум»: доля ипотечных сделок в Старой Москве за год упала вдвое
21 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Evkaz

В ноябре доля ипотечных сделок в Старой Москве упала вдвое по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, самое большое снижение пришлось на долю жилья бизнес-класса — 38% против 76%.
«На рынке массовых новостроек доля ипотеки снизилась с 88% в декабре 2023 года до 86% в июне и 65% в ноябре 2024 года. <…> В премиум-классе показатель сократился до 16% против 51% в июне и 57% в декабре 2023 года», — пояснил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время сохранение Центробанком ключевой ставки на отметке 21% назвали хорошим сигналом. Как отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор инженерной «Уралэнерготел» Алексей Бельский, дальнейший рост ставки привел бы к заморозке множества различных проектов.
«Это хороший сигнал для бизнеса, который в течение года испытывал сильное давление из-за предыдущих повышений. Если раньше банки кредитовали «ключ 2,5%», то сейчас ЦБ изменил требования, и реальная стоимость кредитов стала от «ключ 7%», — поделился Бельский.
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Миронов: средние ставки по ипотеке приближаются к диким ставкам МФО
21 декабря 2024, 17:15

Сергей Миронов (фото: kremlin.ru)

Рыночную ставку по ипотеке следует уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка, так как средние показатели уже приближаются к диким ставкам микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, если учесть сверхприбыли банков, то на сегодняшний день вполне возможно принудительно снизить ставку ипотеки.
«Средние ставки по ипотеке уже приближаются к диким ставкам МФО. При том, что микрофинансирование предполагает короткие и высокорисковые займы, а ипотека — это долгосрочный кредит, который и без того обеспечивает банку постоянный высокий доход. И это кредит под такой надежный залог, как недвижимость, — отметил глава партии в беседе с NEWS.ru.
Миронов подчеркнул, что ситуация, где заемщик за 20-30 лет переплачивает за квартиру в четыре раза больше, вызвана «вредительской политикой ЦБ». Он считает, что из-за этого нужно менять не только политику, но и сам статус Центробанка России.

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