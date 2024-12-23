Воробьёв: индустриальный парк должен быть в каждом муниципалитете Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковные власти в 2025 году планируют привлечь в регион новых инвесторов, построив ещё пять индустриальных парков.
Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям Московской области.
Губернатор добавил, что Подмосковье открыто для бизнеса. Активно развиваются малые и средние и предприятия. Четверть региональной экономики приходится именно на этот сектор бизнеса.
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«Задача в следующем году – запустить пять индустриальных парков. Это территории со всем готовым. Там есть и электричество, и дороги, и газ, даже помещения, – всё, что необходимо для начала бизнеса. Такие проекты мы будем реализовывать. Глобальная задача – чтобы индустриальный парк был в каждом муниципальном округе», – заявил Воробьёв в обращении, которое в этом году носит название «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Губернатор добавил, что Подмосковье открыто для бизнеса. Активно развиваются малые и средние и предприятия. Четверть региональной экономики приходится именно на этот сектор бизнеса.
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Лора Луганская