В Жуковском создали НПЦ по развитию беспилотных авиационных систем

Фото: пресс-служба ЦАГИ
Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского» получил статус «Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем». Такой приказ опубликовал Минпромторг, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«НПЦ БАС «Жуковский» – практически готовая площадка, которую Мининвест вместе с ЦАГИ развивает уже шесть лет. Там создана научно-производственная инфраструктура технопарка в сфере высоких технологий, есть испытательные лаборатории и аккредитованный сертификационный центр БАС в области аэродинамики и прочности БПЛА. В технопарке работают 43 резидента, специализирующихся на авиационных беспилотных технологиях. Каждый год они создают инновационные и импортозамещающие технологии более чем на 4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Помимо площадки технопарка в сфере высоких технологий ЦАГИ в наукограде Жуковском работают научно-исследовательские предприятия и вузы авиационной направленности, оснащаются классы по изучению беспилотных технологий в средних школах.
Сегодня НПЦ БАС «Жуковский» включает сертификационный центр БАС и семь испытательных лабораторий, имеющих аккредитацию Росавиации, центр коллективного пользования, лабораторно-исследовательский центр и многое другое.
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