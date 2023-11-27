Экономист Беляев призвал не торопиться с ипотекой в 2023 году

Фото: IStock/Oleg Elkov
Власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам, сообщили в Минфине. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все, добавил он в беседе с «Радио 1».
Экономист также подчеркнул, что вопрос ипотеки сугубо индивидуальный. Если человек способен погасить задолженность без больших потерь, то займ можно взять. Однако если при просчёте возникают хотя бы небольшие сложности, стоит подождать лучшего времени. Беляев также отметил, что многие экономисты ожидают очередное повышение ключевой ставки, что также негативно скажется на финансовых возможностях россиян.
Читайте также:
Центробанк и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки
На социальную ипотеку в Московской области в 2024 году направят 2 млрд рублей
В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
«Высокая ключевая ставка сдерживает развитие экономики, а значит, она сдерживает создание рабочих мест, увеличение зарплат, а значит, она сдерживает возможность людей обслуживать кредиты, даже по льготным ставкам. И при таком состоянии экономики, когда у неё есть серьёзные тормоза в виде высокой ключевой ставки, с одной стороны растут задолженности по кредиту, а с другой, население не в состоянии их обеспечивать. И тут вопрос не в кредитном пузыре, а в его возможностях», — отметил Беляев.
Читайте также:
Центробанк и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки
На социальную ипотеку в Московской области в 2024 году направят 2 млрд рублей
В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году
Екатерина Шмакова