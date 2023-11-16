На социальную ипотеку в Московской области в 2024 году направят 2 млрд рублей

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Подмосковные власти планируют направить в будущем году на программу социальной ипотеки 2 млрд рублей. Это на 200 млн рублей больше, чем в 2023-м, сообщается на сайте Министерства экономики и финансов Московской области.
Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами участники платят только проценты по кредиту.
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