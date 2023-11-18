В России ожидается бум сделок с обменом недвижимостью в 2024 году

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Доля сделок с обменом на рынке Московского региона в следующем году может вырасти в 3 раза.
Такой вывод сделали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишет «Лента.ру».
По данным аналитиков, сейчас обмен составляет незначительную долю от общего количества сделок — от 3 до 5%. В 2024 году тенденция, возможно, изменится. Спрос на такой формат приобретения недвижимости увеличится до 15%. Рынок ранее сталкивался с подобной ситуацией в 2014-2015 годах, когда следом за стремительным ростом ключевой ставки, увеличились ставки по ипотеке.
Часть покупателей предпочитают обмен с примерно одинаковым метражом жилья, чтобы переехать в новую локацию, а другие ищут возможность увеличить жилплощадь.
Высокие ставки на вторичные квартиры многим не позволяют приобрести лот стандартным методом, чтобы уложиться в запланированный бюджет. В итоге люди выбирают альтернативу: начинают поиск собственника, который готов на сделку в формате обмена. При этом при обмене малогабаритных квартир на крупногабаритные обычно требуется доплата.
Главная сложность обмена связана с тем, что на вторичном рынке почти невозможно найти похожие лоты с аналогичной площадью, количеством комнат, планировкой, а также ремонтом, инфраструктурой, транспортной доступностью.
«Сделка с обменом проводится по договору мены или купли-продажи. До ее заключения важно проверить документы собственника, убедиться нет ли на квартире обременений, а также оценить реальную выгоду обмена, учтя все характеристики объекта», — напоминает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
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По данным аналитиков, сейчас обмен составляет незначительную долю от общего количества сделок — от 3 до 5%. В 2024 году тенденция, возможно, изменится. Спрос на такой формат приобретения недвижимости увеличится до 15%. Рынок ранее сталкивался с подобной ситуацией в 2014-2015 годах, когда следом за стремительным ростом ключевой ставки, увеличились ставки по ипотеке.
Высокие ставки на вторичные квартиры многим не позволяют приобрести лот стандартным методом, чтобы уложиться в запланированный бюджет. В итоге люди выбирают альтернативу: начинают поиск собственника, который готов на сделку в формате обмена. При этом при обмене малогабаритных квартир на крупногабаритные обычно требуется доплата.
Главная сложность обмена связана с тем, что на вторичном рынке почти невозможно найти похожие лоты с аналогичной площадью, количеством комнат, планировкой, а также ремонтом, инфраструктурой, транспортной доступностью.
«Сделка с обменом проводится по договору мены или купли-продажи. До ее заключения важно проверить документы собственника, убедиться нет ли на квартире обременений, а также оценить реальную выгоду обмена, учтя все характеристики объекта», — напоминает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
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Мария Фирсова