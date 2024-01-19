Экономист Беляев усомнился в конфискации российских активов США

Фото: istockphoto.com/Oksana Starostina
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что российские активы, вероятнее всего, конфискованы США не будут, поскольку такие меры могут оказаться пагубными для самих Штатов.
«Если они введут эту статью, то она будет действовать во взаимоотношениях в глобальном порядке, и тогда то же самое может быть применено к любой стране со ссылкой на какой-то предлог, допустим, «недружественная» или «недемократическая» и т.д. Предлог можно будет найти какой угодно, в том числе по отношению к США. Там это прекрасно понимают, поэтому весь этот вопрос буксует уже в течение двух лет или трёх лет, и никак не могут найти никакого решения, и вряд ли оно будет найдено», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Беляев.
Он напомнил, что сейчас российские активы заморожены, однако без согласия РФ распорядиться ими никто не может.
Читайте также:
Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы
FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Мелисса Тимофеева