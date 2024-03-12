Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.
«Возможно давление на курс рубля после выборов, но высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция. Статистика показывает, что определённое падение курса национальной валюты всегда присутствует после выборов, что связано с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Она подчеркнула, что даже если ослабление рубля и произойдёт, то оно не станет критическим.
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