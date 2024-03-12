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Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов

12 марта 2024, 19:06
Фото: istockphoto.com/LarisaL

Фото: istockphoto.com/LarisaL

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.
«Возможно давление на курс рубля после выборов, но высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция. Статистика показывает, что определённое падение курса национальной валюты всегда присутствует после выборов, что связано с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Она подчеркнула, что даже если ослабление рубля и произойдёт, то оно не станет критическим.


Ранее в ходе интервью Такеру Карлсону Владимир Путин отмечал, что со стороны США было глупо сокращать расчёты с Россией в долларах, поскольку урон нанесён только экономике США.

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#доллар
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#курс рубля
#экономика
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FT: оператор «Северного потока» подал иск на €400 млн к страховщикам
12 марта 2024, 18:00

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG — подала в адрес страховщиков иск почти на €400 млн из-за их отказа покрыть ущерб от взрывов на газопроводе. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы суда.
В качестве ответчиков по иску обозначены компании Lloyd's of London и Arch Insurance. Оператор газопровода оценивает затраты на стабилизацию работы «Северного потока» и удаление воды из трубопроводов в 1,2-1,35 миллиарда евро.

Иск был подан в феврале в связи с отказом «покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией». Заявитель ожидает, что судебное производство даст гарантии компенсации расходов на ремонт газопровода в текущем году.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщал, что ни одна мировая держава не согласится на добровольной основе компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков». При существующей конфронтации России и Запада говорить о перспективах восстановления газопровода очень рано.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года.

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#россия
#северный поток
#расходы
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В Подмосковье расширят производство косметической продукции за 160 млн рублей
12 марта 2024, 16:04

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Порядка 160 млн рублей вложит резидент ОЭЗ «Ступино-Квадрат» в расширение производства косметической продукции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
На территории ОЭЗ «Ступино-Квадрат» построят два дополнительных производственных корпуса.

«Динамично развивающаяся фармацевтическая компания «Интелбио» является резидентом ОЭЗ «Ступино-Квадрат» с 2018 года. Расширение собственного производственного комплекса позволит значительно увеличить возможности по выпуску косметических средств по уходу за кожей, а также препаратов для лечения и профилактики различных кожных заболеваний, не имеющих аналогов на российском рынке», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что предприятия начнут свою работу уже в апреле 2025 года. Благодаря расширению производства будет создано 120 новых рабочий мест.

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ЕС передаст Украине первую прибыль от замороженных активов России уже летом
FT: К июлю Киеву может быть предоставлена прибыль от замороженных активов РФ
12 марта 2024, 10:05

Фото: iStock/darkojow

Власти Евросоюза настаивают, чтобы к июлю 2024 года Киев получил первую прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию. По данным Financial Times, первый транш может быть направлен Киеву уже в июле текущего года.

Единственным моментом, который вызывает расхождение во взглядах европейских чиновников, является вопрос о том, куда Украина может направлять полученные средства. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен считает, что Киев мог бы использовать поступившие деньги на усиление военной мощи Украины, а не только на восстановление гражданской инфраструктуры страны. Если предложения Еврокомиссии будут утверждены, то они уже не будут иметь обратной силы.

Напомним, ранее ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов США.

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#россия
#сша
#европа
#доходы
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Россия нашла неожиданный рынок сбыта для флагманской нефти Urals
«Ъ»: Россия начала поставлять нефть Urals в Венесуэлу
12 марта 2024, 09:52

Фото: iStock/Bet_Noire

Российские экспортеры начали поставлять партии флагманской нефти Urals покупателям из Венесуэлы. О новом рынке сбыта для сырья из России сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков компании Kpler.
Согласно сообщению, партии российской флагманской нефти отправились в Венесуэлу на фоне санкций США против это страны. Оно продлится до апреля текущего года. Сейчас супертанкер Ligera готовится отгружать сырьё сорта Urals. Всего планируется поставить 1,8 миллиона баррелей эталонной российской нефти.

Издание уточняет, что судно уже находится поблизости от венесуэльского порта Хосе. Нефть была отгружена на борт Ligera с помощью танкеров Nautilus и Julia A, которые транспортировали российскую нефть из портов Новороссийска и Усть-Луги.

Кроме того, отечественные экспортеры в феврале отправили в Венесуэлу партию в 260 тысяч баррелей дизельного топлива.

Однако эксперты пояснили, что такие поставки являются исключительным случаем, так как Венесуэла пользуется собственной нефтью для переработки. Она замешивается с нафтой или газовым конденсатом.

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#сша
#судно
#нефть
#страны
#эксперты
#поставки
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Аналитики отметили возвращение рекламы покинувших Россию брендов
«Ъ»: покинувшие РФ иностранные поставщики электроники вернулись на рекламный рынок
12 марта 2024, 06:31

Фото: iStock/Ivan-balvan

Иностранные бренды, ушедшие в 2022 году, возобновили рекламную деятельность на российском рынке в 2023 году, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Telecomdaily.
В частности, иностранные производители и поставщики электроники возобновили рекламную активность в РФ в 2023 году на 65-100%. Среди брендов аналитики отметили Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие компании. При этом «Коммерсантъ» отмечает, что в целях этого компании используют посредников: рекламными бюджетами распоряжаются ритейлеры, агентства продаж и маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что российский спрос на ремонт комплектующих для электронной техники и систем хранения данных иностранного производства за последний год вырос в пять раз.

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#экономика
#электроника
#бренд
#россия
#санкции
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Суд арестовал имущество юрлица IKEA в России на 12,9 млрд рублей
11 марта 2024, 22:06

Фото: iStock/Ben Gingell

Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 млрд рублей компании Fami Limited (Ирландия). Об этом сообщает «Интерфакс».
Суд арестовал имущество ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы сотрудникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет Московской области, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

Иск был подан 30 января, 11 марта состоялось предварительное судебное заседание по делу. Дата основного слушания назначена на 11 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что IKEA покинула российский рынок в марте 2022 года.

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Экономист Лобода спрогнозировал рост реальных доходов населения в этом году
11 марта 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/Vershinin

Экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.
«Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе. Также на рынке труда не так много специалистов с дипломами инженеров, не хватает также квалифицированных рабочих в указанных отраслях», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

По его словам, дефицит кадров, в частности, в указанных отраслях, и создаёт условия для роста зарплат специалистов.

Ранее был проведён опрос россиян о состоянии их доходов, в ходе которого выяснилось, что треть респондентов смогли увеличить свои доходы в 2023 году.

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#дефицит
#доходы
#население
#экономика
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Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO
Павел Дуров: Инвесторы оценивают Telegram в 30 миллиардов долларов
11 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/KleverLeveL

Telegram оценивается потенциальными инвесторами в 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в интервью газете Financial Times.
Дуров рассказал, что Telegram рассматривает IPO как средство демократизировать доступ к стоимости компании. Мессенджер имеет более 900 млн активных пользователей, а его выручка составляет «сотни миллионов долларов».

По мнению собеседников Financial Times, Telegram устремится к листингу в США при наличии благоприятных рыночных условий и увеличении прибыльности. Первичное размещение акций запланировано на 2025 год.

Павел Дуров также добавил, что не исключает, что в ходе IPO Telegram продаст часть акций своим постоянным пользователям.

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#telegram
#россия
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Цифровые финансовые активы будут использовать в международных расчетах
Путин подписал закон, позволяющий использовать ЦФА в международных расчетах
11 марта 2024, 15:48

Фото: iStock/KanawatTH

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствие с которым в России можно будет использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Документ опубликован на портале правовых актов.
Закон, подписанный президентом РФ, дает возможность использовать цифровые активы в качестве основного средства платежа во время проведения внешнеторговых сделок.

Новый закон также уточняет определение цифровых прав, являющихся и не являющихся валютными ценностями, и разрешает валютные операции, связанные с приобретением и отчуждением цифровых прав.

Нормативно-правовой акт наделяет Банк России правом запрашивать у лиц, выпускающих ЦФО, сведения о бенефициарных владельцах, а также дает полномочия по установлению условий совершения валютных операций, в том числе — по запрету подобных операций в отдельных случаях.

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#владимир путин
#банк россии
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