Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги

Фото: IStock/bodnarchuk
«Пока я не вижу перспектив подорожания нефти. Это значит, что рубль будет слабеть, а это значит, что все надёжные активы будут дорожать, и те самые запасы золота, которые у нас есть, могут здорово увеличиться в цене. Это не инвестиционный совет, но я бы подумал о приобретении какого-то количества золота, потому что очевидно, что к концу года оно будет стоить дороже в рублях», — отметил экономист.
Читайте также:
Минфин РФ возобновит продажи валюты и золота
Экономист Ракша: Курс доллара 120-200 рублей — из области фантастики