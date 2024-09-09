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Экономист Андрей Лобода заявил, что поставки импортной рыбы на Западе могут сократиться на четверть.
Либо, считает эксперт, Европа будет перекупать у других стран продукцию по завышенным ценам.
До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высказал мнение о том, что именно угроза краха немецкой экономики побудила канцлера Германии Олафа Шольца заговорить о завершении конфликта на Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, он добавил, что столь позднее осознание этого со стороны Шольца преступно.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик также высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада.
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«Возможно, что Китай, куда РФ уже перенаправила поставки рыбы, морепродуктов и икры, будет частично перепродавать импортированную продукцию в Европу. Есть альтернатива — заместить эти поставки аналогами из других стран Юго-Восточной Азии, но они будут обходиться европейцам дороже. ЕС надо разъяснять населению, что им придётся жить при более высокой инфляции», — прокомментировал в беседе с RT Лобода.
До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высказал мнение о том, что именно угроза краха немецкой экономики побудила канцлера Германии Олафа Шольца заговорить о завершении конфликта на Украине. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, он добавил, что столь позднее осознание этого со стороны Шольца преступно.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик также высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада.
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Мелисса Тимофеева