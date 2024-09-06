Глава Петагона Остин выступил за мир с Россией входе поставок оружия на Украину

Фото: сайт Конгресса США
Конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но точные сроки пока неизвестны. Об этом заявил глава Пентагона и министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии.
«Этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно», – цитирует Остина ТАСС.
Мирный договор России с Украиной власти США обсуждали во время заседания по координации очередной поставки оружия Киеву от стран Запада.
«США продолжат работать над тем, чтобы Украина оказалась в наилучшей позиции для мирных переговоров», – добавил глава американского военного ведомства.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил западных союзников посодействовать, чтобы завершить конфликт с Россией этой осенью. Каким именно путем Украина планирует закончить войну, Зеленский не уточнил.
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Лия Мурадьян