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Улан-Батор и Москва ведут переговоры о межправительственном соглашении, касающемся поставок топлива и горюче-смазочных материалов в Монголию по сниженным ценам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, информирует ТАСС.
«Неизменно откликаемся на просьбы монгольских друзей о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и ГСМ по льготным ценам. Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — сказал Путин.
По его словам, Россия и Монголия последние годы обсуждают несколько новых проектов в промышленности и экономике. Среди них идет обсуждение строительства трансмонгольского газопровода из России в Китай, а также модернизация и повышение эффективности совместного предприятия Улан-Баторской железной дороги, участие корпорации «Роснефть» в создании топливозаправочного комплекса для нового международного аэропорта Чингисхан в Улан-Баторе и реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе с привлечением компании «Интер РАО-экспорт».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ненависть ко всему русскому стала официальной идеологией на Украине. По его словам, неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор стали доминировать во всей политике в Киеве.
До этого Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Российская Федерация – извечный враг Украины.
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