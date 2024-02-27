Экономист Лобода спрогнозировал цену за литр бензина ₽54-56 в ближайшие полгода

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Экономист Андрей Лобода заявил, что в течение ближайшего полугода средняя цена за литр бензина составит 54-56 рублей с учётом запрета на экспорт топлива.
«Эта инициатива носит предвыборный характер. Но не только. Государству совсем не нужно повторение ситуации 2018 года, когда после выборов резко выросли цены на бензин и дизтопливо в рознице, в некоторых регионах образовались даже очереди на заправках. И тогда появился налоговый вычет для нефтяников, продающих нефтепродукты на внутреннем рынке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Лобода.
Кроме этого, он пояснил, что запрет на экспорт бензина на полгода вводится для сглаживания колебаний оптовых цен.
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