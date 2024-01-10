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Автоэксперт Кадаков: В ближайшее время цены на бензин не изменятся

10 января 2024, 19:27
Фото: istockphoto.com/.shock

Фото: istockphoto.com/.shock

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение о том, что в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения цен на бензин.
При этом, он отметил, что стоимость бензина не так давно прибавляла в росте.

Однако, считает Кадаков, в дальнейшем топливо будет дорожать, за год его стоимость может вырасти на 5-7%.


«Во-первых, выросли акцизы на 5%. Это несущественно — всего 750 рублей на тонну, но в пересчёте на литр — это плюс 60 копеек. Во-вторых, вырос налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников. В-третьих, обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.

Ранее сообщалось, что с февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%. Объяснялось, что эта мера нужна для восстановления экономики.

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Финансист Бабин: Снижение цен на нефть – один из рисков для рубля
10 января 2024, 18:11

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин перечислил факторы риска для курса рубля в будущем, к которым отнёс снижение цен на нефть, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в РФ.
«Препятствовать укреплению курса рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Такие процессы, по словам эксперта, останавливает жёсткая политика ЦБ и высокие требования к валютной выручке.

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#рубль
#валюта
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В США поразились исключительной особенности России
Bloomberg: показатели России в нефтяной сфере доказывают безуспешность санкций
10 января 2024, 17:08

Фото: iStock/zhengzaishuru

В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, в прошлом году объём бурения составил тридцать тысяч километров. Отмечается, что российские успехи демонстрируют полный провал ограничительных мер против страны.

Напомним, нефтяные санкции западных стран в отношении РФ стали функционировать с 5 декабря 2022 года. Европейский союз перестал принимать российскую нефть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#рф
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В Кашире откроют производство уникальных контейнеров для сжиженного газа
10 января 2024, 15:28

Фото: iStock/Huyangshu

Производство танк-контейнеров для хранения и транспортировки сжиженного газа запустит на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира» компания «Крио-СПГ», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут выпускать танк-контейнеры с характеристиками, практически не имеющими аналогов. Масса этих контейнеров будет небольшой, однако они будут отличаться большой прочностью и долговечностью. Хранить газ в таком танк-контейнере можно будет не менее 60 дней», — отмечается в сообщении.
Для производства будет построено здание площадью около 10 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей. Благодаря новому производству в регионе появится еще около 100 рабочих мест.

В настоящее время контейнеры для хранения и перевозки сжиженного газа Россия вынуждена закупать за рубежом, так что новое подмосковное производство будет играть большую роль в импортозамещении.

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WP: Мировую экономику ожидает самый тяжёлый период за последние 30 лет
10 января 2024, 15:16

Фото: istockphoto/zoom-zoom

Мировую экономику ожидает наиболее сложный период за последнее время. Ближайшие пять лет могут быть самыми трудными со времён 90-х годов.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Washington Post. Продолжающееся всеобщее замедление темпов роста ставит под большое сомнение реализацию целей, поставленных ООН, среди которых ликвидация нищеты, сокращение выбросов парникового газа, повышение уровня образованности среди бедных слоёв населения и искоренение голода.

«Если взглянуть на общую ситуацию, то она отнюдь не радует», — приводит издание слова заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе.

В ближайшей перспективе замедление темпов роста экономики станет серьёзной проблемой не только для развитых стран, но и для развивающихся, отмечается в публикации. Война на Ближнем Востоке и украинский конфликт пагубно сказываются на мировой экономике и могут в том числе привести к повышению цен на нефть и инфляции, заключают авторы статьи.

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Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества
ЦБ предупредил о возможных мошеннических схемах по разблокировке активов
10 января 2024, 15:01

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России предупреждает о существующих мошеннических схемах по разблокировке иностранных активов. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.
В ЦБ рассказали, что злоумышленники предлагают россиянам решить вопросы с их активами, которые заблокированы иностранными учетными институтами. По информации регулятора, данные объявления получили массовое распространение в сети.

Чтобы якобы разблокировать активы мошенники просят перевести на счет организации, которая предоставляет такие услуги, сумму, равную числу замороженных активов. При этом потенциальным жертвам обещают вернуть эту сумму на банковский счет в двукратном размере.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают.

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#банк россии
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Министерство энергетики США решило отказаться от российского урана
10 января 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Jumbo2010

Соединённые Штаты решили отказаться от импорта урана из России и восстановить собственное производство ядерного топлива. Об этом заявили в американском министерстве энергетики.
По информации информационного агентства Reuters, правительство США сейчас озабочено поиском новых поставщиков урана для реакторов нового поколения взамен России, которая стала одним из лидеров по поставкам этого топлива в результате реализации программы переработки советского ядерного оружия.

Ранее глава комитета сената по энергетике и природным ресурсам Джон Баррассо говорил, что Соединённые Штаты тратят порядка миллиарда долларов в год на российское ядерное топливо. По данным Bloomberg, в 2020 году на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США и 23% обогащённого урана, необходимого для работы американских коммерческих атомных станций.

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#импорт
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Рублю предсказали падение до 110 за доллар из-за замедления глобальной экономики
Экономист Зубец предупредил о замедлении глобальной экономики в 2024 году
10 января 2024, 13:28

Фото: IStock/Diy13

Темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«В этом году можно ожидать замедления темпов роста глобальной экономики, а это приведёт к снижению цен на нефть и у нас могут возникнуть проблемы с получением валютной выручки, её просто станет меньше. Из-за этого рубль обесценится к концу года до уровня 100-110 рублей за доллар, может быть», — сказал экономист.
При этом, общая экономическая картина в России будет неплохой, заметил Зубец. По его словам, инфляция сохранится на уровне 6-8%, но доходы россиян будут расти, а экономический рост продолжится.
«По моим ощущениям, таких всплесков, как в прошлом году по ценам, у нас не будет, потому что 2023 год у нас был тяжёлый с точки зрения экономики, логистик и поставок. В целом в 2024 году экономический рост продолжится, так как правительство планирует израсходовать 35 трлн рублей, это больше на 5 трлн, чем в прошлом, а российская экономика в прошлом году росла именно за счёт больших бюджетных расходов, которые шли на производство, на инфраструктуру зарплату военным и гражданским», — сказал он.
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В Московской области идет активное усиление поддержки проектов импортозамещения
10 января 2024, 13:25

Фото: istockphoto / Amorn Suriyan

В Подмосковье усиливают поддержку проектов импортозамещения. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В 2024 году продолжается работа программы Фонда развития промышленности Московской области по грантовой поддержке инвестиционных проектов в сфере импортозамещения.

«Ключевые изменения, которые были внесены в грантовую программу подмосковного ФРП на 2024 год – это увеличение суммы компенсации, которую можно получить за счет гранта, и снижение объема кредитного договора для доступа к программе. <…> Объем выделенных средств на эту программу составит 565 млн рублей. Прием заявок на получение грантов запланирован на март 2024 года», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что полную информацию о возможностях данной мере поддержки можно найти на официальной сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.

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Россиянам назвали лучшее время года для аренды квартиры
В Гильдии риэлторов рассказали, когда лучше снимать квартиру в России
10 января 2024, 11:12

Фото: IStock/jaturonoofer

В 2023 году аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем подорожала на 22%, арендовать однушку теперь можно до 21 тысячи рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 19%, до 27 тысяч рублей, трёхкомнатных – на 15%, до 34 тысяч рублей.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев отметил, что на рост цен повлияли инфляция, рост доходов населения, сезонный фактор и снижение доступности ипотеки. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Рост доходов населения и инфляция, которая была существенной последние два года, — всё это привело к удорожанию коммунальных услуг и аренды. Ещё один фактор – это приток квалифицированной рабочей силы из ближнего зарубежья, который усилился осенью 2023 года. Это увеличило спрос в Москве и Петербурге и городах-миллионниках. А так как приток рабочей силы и новых студентов происходит в августе, тогда и начинает дорожать аренда. Обычно на 10% за осень цены растут», — сказал Апрелев.
По словам специалиста, в ближайшее время стоимость аренды квартир расти не будет, эксперты ожидают коррекцию на 10% в сторону понижения спроса и цен.

Так, оптимальным временем для аренды квартиры на длительный срок Константин Апрелев назвал весну-осень, когда спрос снижен.

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