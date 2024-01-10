Автоэксперт Кадаков: В ближайшее время цены на бензин не изменятся

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение о том, что в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения цен на бензин.
При этом, он отметил, что стоимость бензина не так давно прибавляла в росте.
Однако, считает Кадаков, в дальнейшем топливо будет дорожать, за год его стоимость может вырасти на 5-7%.
Ранее сообщалось, что с февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%. Объяснялось, что эта мера нужна для восстановления экономики.
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Однако, считает Кадаков, в дальнейшем топливо будет дорожать, за год его стоимость может вырасти на 5-7%.
«Во-первых, выросли акцизы на 5%. Это несущественно — всего 750 рублей на тонну, но в пересчёте на литр — это плюс 60 копеек. Во-вторых, вырос налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников. В-третьих, обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.
Ранее сообщалось, что с февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%. Объяснялось, что эта мера нужна для восстановления экономики.
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Мелисса Тимофеева