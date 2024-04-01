Экономист Львова назвала основные причины роста цен в России

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В феврале текущего года годовая инфляция в Центральном федеральном округе выросла. Ее показатели составили 7,5% после 7,3% в январе. Для сравнения в целом по РФ годовая инфляция в феврале равнялась 7,7% после 7,4% в январе.
Главный специалист ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова в беседе с «Радио 1» назвала основные причины роста цен, а также рассказала об отличии годовой инфляции в Подмосковье и Центральном федеральном округе.
По мнению эксперта, главная причина увеличения цен заключается в росте издержек производителей ряда непродовольственных товаров и в сохранении высокого спроса на них. Стоит заметить, что в Подмосковье в отличие от Центрального федерального округа годовая инфляция в феврале 2024 года продолжила снижаться и составила 7,1 процента.
Уменьшение цен в годовом сопоставлении в Московской области происходило медленнее по причине того, что правительство РФ приняло специальные меры для стабилизации ситуации с ростом цен. На рынке куриных яиц действия российских властей положительно сказались на коррекции цен после пиковых значений в прошлые месяцы.
Львова отметила, что в Подмосковье увеличилось предложение апельсинов на рынке из-за роста их поставок. Таким образом, стоимость этого фрукта в феврале росла в годовом выражении медленнее, чем в январе.
Экономист подчеркнула, что в Московской области также снизился годовой рост цен на экскурсионные услуги. В феврале текущего года повышенного спроса на путешествия не было, по сравнению с предыдущим годом, поэтому цены выросли не так сильно.
Львова добавила, что согласно прогнозу финансового регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5 процентов в этом году и будет находиться вблизи 4 процентов в будущем.
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По мнению эксперта, главная причина увеличения цен заключается в росте издержек производителей ряда непродовольственных товаров и в сохранении высокого спроса на них. Стоит заметить, что в Подмосковье в отличие от Центрального федерального округа годовая инфляция в феврале 2024 года продолжила снижаться и составила 7,1 процента.
Львова отметила, что в Подмосковье увеличилось предложение апельсинов на рынке из-за роста их поставок. Таким образом, стоимость этого фрукта в феврале росла в годовом выражении медленнее, чем в январе.
Экономист подчеркнула, что в Московской области также снизился годовой рост цен на экскурсионные услуги. В феврале текущего года повышенного спроса на путешествия не было, по сравнению с предыдущим годом, поэтому цены выросли не так сильно.
Львова добавила, что согласно прогнозу финансового регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5 процентов в этом году и будет находиться вблизи 4 процентов в будущем.
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Екатерина Коршунова