Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках

Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках

«Мир квартир» назвал доход для покупки новостроек в городах-миллионниках России
01 апреля 2024, 09:08
Фото: iStock/Евгений Харитонов

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников. Об этом сообщили РИА Недвижимость в «Мире квартир», проведшем исследование вместе с «Выберу.ру».
Под нынешние условия льготной ипотеки попадают двухкомнатные квартиры только в 11 из 16 российских городов-миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре стоимость такого жилья не укладывается в новый кредитный лимит, который составляет шесть миллионов рублей.

Отмечается, что первоначальный взнос по льготной ссуде превышает минимальные 30%. По этой причине ежемесячный платеж в этих городах равен 44 тыс.рублей, а зарплата должна быть не меньше 88 тысяч рублей.


Уточняется, что меньше всего придется платить жителям Перми. Ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру, стоимость которой составляет 6,6 миллиона рублей, будет равен 33,8 тыс. рублей. Зарплата для таких платежей должна быть не менее 68 тыс. рублей в месяц.

Читайте также:

Раскрыты новые риски для ипотечников при покупке жилья в новостройке

Риэлтор Голубева рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

Подмосковье поставило рекорд по вводу жилья
#зарплата
#квартиры
#взнос
#платёж
#ипотека
#новостройка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поставки вина из Европы в Россию достигли минимума за последние шесть лет
РБК: поставки вина из Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента
01 апреля 2024, 09:25

Фото: iStock/ipopba

С начала августа прошлого года по конец января текущего года суммарные поставки тихих и игристых вин из стран ЕС в РФ упали на 37,2% в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Евросоюза.
Сообщается, что за указанный период страны Европейского союза поставили на отечественный рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Этот показатель стал минимальным за последние 5 лет.

Самым крупным поставщиком алкогольной продукции стала Латвия, которая экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина. На втором месте оказалась Литва, ее показатель составил 299,1 тысячи гектолитров, тройку лидеров замыкает Италия — 295,5 тысячи гектолитров.

По информации источника, статистика Еврокомиссии базируется на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении.

Читайте также:

Латвия вытеснила Италию из списка крупнейших поставщиков вина в Россию

В России предлагают увеличить пошлины на ввоз импортных вин

В Дмитрове запустили завод дистиллированных алкогольных напитков
#рынок
#страны
#статистика
#италия
#латвия
#литва
#вино
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выстрелили себе в ногу»: На Западе внезапно осознали свой провал
Daily Mail: российская экономика укрепляется вопреки санкциям Запада
01 апреля 2024, 08:50

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. Об этом сообщает Daily Mail.
В материале издания сообщается, что заморозка российских активов, исключение банков из мировых платежных систем и прекращение торговли укрепили отношения РФ с другими партнерами, в особенности с КНР и Ираном. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм отметила, что Запад «выстрелил себе в ногу», сделав российскую сторону более независимой.

Она также добавила, что изоляция России является мифом, поскольку ей удалось улучшить свое экономическое положение. Слова Кирркхэм подтверждают данные национальных статистических служб, ​по которым РФ в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20.

Читайте также:

Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

В ЕС оценили последствия антироссийских санкций и поддержки Украины

Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе
#россия
#данные
#изоляция
#отношения
#ес
#нато
#запад
#рф
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля
«Работа.ру» назвала самые высокооплачиваемые вакансии апреля в России
01 апреля 2024, 07:04

Фото: iStock/ YurolaitsAlbert

Сервис «Работа.ру» изучил российский рынок вакансий и сообщил «Известиям» апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.
Среди них специалист по недвижимости в Сочи с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн руб. На этой должности придется общаться и встречаться с клиентами на рынке недвижимости, искать целевых клиентов, закрывать сделки при помощи юриста.

Такую же зарплату может получать руководитель рекламного отдела в Москве. От соискателя требуется опыт работы от 5 лет в наружной рекламе в крупных агентствах и умение координировать работу служб рекламного и маркетингового блока. В обязанности входит обеспечение полного цикла работ над рекламной кампанией.

В Красноярске ищут главного врача в стоматологию с зарплатой от 350 тыс. до 500 тыс. руб. Здесь необходим опыт работы в аналогичной должности от 3 лет. На этом месте работы предстоит вести документацию, проводить собрания, контролировать качество оказываемых услуг и корректировать планы лечения.

В Петропавловске-Камчатском можно устроиться старшим механиком с зарплатой от 300 тыс. руб. на период нереста. Для этого нужно будет предоставить диплом о соответствующем образовании. А в работе среди прочего предстоит заниматься планированием и контролем выполнения работ по техобслуживанию и ремонту судна.

Читайте также:

В РФ в 3 раза выросло число вакансий для одной категории граждан

Вакансии в сфере промышленности стали самыми востребованными зимой 2024 года

В 2023 году открытых вакансий в России стало почти на 100% больше
#рейтинг
#экономика
#работа
#занятость
#работодатель
#вакансии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США ввели запрет на ввоз и продажу части ноутбуков в Китай
01 апреля 2024, 06:27

Фото: iStock/ BongkarnThanyakij

Соединенные Штаты ввели новые ограничения на поставку чипов для искусственного интеллекта и оборудования для них в Китай, чтобы сдержать технологическую промышленность КНР, сообщает Reuters.
Новые правила основываются на ограничениях, введенных в октябре. Среди изменений: ограничение на поставки чипов в Китай теперь будут распространяться и на ноутбуки, в состав которых входят эти чипы. Поправки вступят в силу 4 апреля.

Ранее британская газета Financial Times писала, что крупные китайские компании из-за опасений новых ограничений со стороны Вашингтона на экспорт в КНР чипов, применяемых для технологий ИИ, стали резко закупать высокопроизводительные чипы американского производителя Nvidia.

По сведениям источников, китайские интернет-гиганты в состоянии ажиотажа уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении чипов, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.

Читайте также:

Reuters: В Китае из-за дефицита чипов ИИ замедлено производство смартфонов

В России выросли продажи ноутбуков из-за китайских брендов

В России научились распознавать пользователя по клавиатурному почерку
#сша
#интернет
#китай
#экспорт
#компании
#ограничения
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили
01 апреля 2024, 05:07

Фото: iStock/ Apriori1

Новый порядок расчета стоимости ввоза в Россию автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу с 1 апреля, передает ТАСС.
Теперь недоплаченные налоги и сборы после занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в Россию из стран ЕАЭС, будут входить в утилизационный сбор.

Данная мера направлена на уравнивание условий для граждан и компаний, импортирующих транспортные средства, растаможенные в ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех налогов и сборов.

Помимо этого, с 1 апреля процедура растаможивания автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, должна проводиться исключительно в России.

Сокращение ассортимента автомобилей и значительные изменения сроков доставки из-за новых правил не предвидится, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. А вот стоимость машин на данном фоне может повыситься, поскольку платежи в России зафиксированы, но каковы будут конкретные цифры при росте цен, пока прогнозировать сложно, добавил Стариков.

Читайте также:

Дилеры самостоятельно установят цены на автомобили Solaris

Российские и китайские автомобили подешевели на сотни тысяч рублей

CNBC: К 2030 году 95% автомобилей будут «шпионить» за водителями
#изменения
#автомобили
#налоги
#правила
#рост
#импорт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начали блокировать продажи просроченных и нелегальных товаров
01 апреля 2024, 03:58

Фото: iStock/ Sergei Gnatiuk

С 1 апреля в России вводится режим блокировки на кассе продаж нелегальных и просроченных товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Механизм вводится в несколько этапов. С сегодняшнего дня он распространяется на табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов. Далее режим постепенно распространится на 13 групп товаров, подлежащих маркировке: молочную продукцию, воду, антисептики, БАДы, обувь, фотоаппараты, шины, одежду, духи, безалкогольные напитки и медицинские изделия.

Новая мера направлена на защиту потребителей от приобретения продукции с нарушениями, также на контроль в условиях моратория на проверки для государства.

При сканировании товара через систему маркировки «Честный знак» на кассу поступают сведения о сроке годности товара и разрешении к его продаже контролирующими органами. Если на кассу поступают сведения о невозможности такой продажи, то товар не будет продан, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки) Реваз Юсупов.

Читайте также:

Экономист Черниговский объяснил, как маркировка «Честным знаком» повлияет на цену пива

В РФ будут блокировать продажу просроченных продуктов

В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства
#проверки
#товар
#пиво
#нарушения
#режим
#табак
#маркировка
#напитки
#магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Активы на 100 трлн рублей арестовали по иску о «Макфе» у Юревича и Белоусова
01 апреля 2024, 03:10

Фото: iStock/ alfexe

Судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление пристава.
Сумма арестованных активов составила 100 трлн руб.

Ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры привлечены Юревич, Белоусов и его супруга, а также еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец.

Помимо этого арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (акции так же принадлежат родственникам Юревича и Белоусова).

Ранее Генпрокуратура подала в суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».

Читайте также:

Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний

Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
#арест
#имущество
#банк
#компании
#акции
#активы
#производители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге начали взимать курортный сбор
В Петербурге начали взимать курортный сбор в 100 рублей в сутки
01 апреля 2024, 01:36

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov

Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, 1 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.
Курортный сбор будет взиматься за проживание в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения.

Вырученные таким образом в 2024 году средства городской комитет по развитию туризма планирует направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на установку фонтана в Линейном парке.
По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге составит порядка 300 млн руб.

За последний год была проведена активная подготовка к этому шагу. В частности, были оформлены необходимые нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора, а также разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга», написал Корабельников.

Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению главы города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора.

Эксперимент планируется внедрить до 1 января 2025 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и на федеральной территории «Сириус». Его цель: сохранение, восстановление и развитие курортов, а также формирование единого туристского пространства. Размер курортного сбора не может превышать 100 руб. с человека в сутки.

Читайте также:

На Колыме может появиться курортный сбор для туристов

В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
#эксперимент
#закон
#санатории
#петербург
#туризм
#туристы
#отель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом
ФНС: Зарубежные счета есть у 539 тысяч российских резидентов
01 апреля 2024, 01:17

Фото: iStock/ William_Potter

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на декабрь 2023 года налоговой известно о 539,1 тыс. таких лиц, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошедший год. За год число владельцев счетов увеличилось на 70%.
Количество иностранных счетов российских налоговых резидентов составляет 1,825 млн. Согласно презентации, за год этот показатель увеличился на 164% (то есть в 2,6 раза).

Стремительный прирост показателей, вероятнее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативу ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, считает партнер Б1 Мария Фролова.

Данные о владельцах зарубежных счетов ФНС получает через ежегодный обмен сведениями с иностранными государствами, который, по заявлениям службы, в последние два года затруднен. В 2023 году в налоговую поступали данные о зарубежных счетах физических лиц, на которые приходится 99% открытых счетов, уточнила замглавы ФНС Юлия Шепелева.

По данным Центробанка России, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб.

Читайте также:

ФНС усилит контроль за крупными должниками

ФНС штрафует россиян за получение арендных платежей на иностранные счета

Дубай ввел налог в 20% для иностранных банков
#данные
#фнс
#россияне
#информация
#цб
#банки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф