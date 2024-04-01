Назван доход для покупки новостроек в городах-миллионниках

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Средний доход для покупки двухкомнатной квартиры с помощью льготной ипотеки на новостройки должен составлять от 68 до 88 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников. Об этом сообщили РИА Недвижимость в «Мире квартир», проведшем исследование вместе с «Выберу.ру».
Под нынешние условия льготной ипотеки попадают двухкомнатные квартиры только в 11 из 16 российских городов-миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре стоимость такого жилья не укладывается в новый кредитный лимит, который составляет шесть миллионов рублей.
Отмечается, что первоначальный взнос по льготной ссуде превышает минимальные 30%. По этой причине ежемесячный платеж в этих городах равен 44 тыс.рублей, а зарплата должна быть не меньше 88 тысяч рублей.
Уточняется, что меньше всего придется платить жителям Перми. Ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру, стоимость которой составляет 6,6 миллиона рублей, будет равен 33,8 тыс. рублей. Зарплата для таких платежей должна быть не менее 68 тыс. рублей в месяц.
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Отмечается, что первоначальный взнос по льготной ссуде превышает минимальные 30%. По этой причине ежемесячный платеж в этих городах равен 44 тыс.рублей, а зарплата должна быть не меньше 88 тысяч рублей.
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