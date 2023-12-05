Экономист Родин предупредил о потере всего дохода при досрочном снятии вклада

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Основатель агентства InvestArt advisors Алексей Родин заявил, что банки при досрочном закрытии вклада клиентом могут пересчитать начисленные проценты. Об этом пишет «Прайм»
Эксперт отметил, что некоторые банки могут отдать больше прибыли в том случае, если деньги лежали на счету половину срока или больше.
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