Инвестбанкир Коган предсказал максимальный рост золота и серебра

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Стоимость золота побила исторический рекорд и впервые в истории торговалось выше отметки 2,1 тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом говорится на сайте биржи Comex.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган уверен, что это не финальный показатель. В эфире «Радио 1» он заявил, что в скором времени металл может вырасти до 2,5 тысячи долларов.
По словам эксперта, на курс доллара во многом влияет политика России, в том числе финансовая. Коган ожидает, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку, а в следующем году может даже её снизить, что положительно отразится на золоте.
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«Мы достаточно в обозримой перспективе сможем увидеть и 2300 долларов за тройскую унцию, и не исключу, что в этом году будет даже 2500», — отметил он.
«Золото – это ответ на несколько вопросов. Первый – это геополитика. Когда большие инвесторы не уверены, что происходит, они бегут в золото, как в реальную альтернативу доллару. Золото – это ответ на хаос и то, что происходит в мире. Второй момент – это то, что похоже меняется политика федеральной резервной системы. Скорее всего, от подъёма ставок она перейдёт к удержанию, а с первого или со второго квартала следующего года пойдёт на снижение. Это тоже позитивно для золота», — добавил эксперт.Инвестбанкир подчеркнул, что обратить внимание стоит и на серебро. По мнению эксперта, этот металл «немного подзадержался» на одном уровне и уже скоро может «серьёзно рвануть».
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Екатерина Шмакова