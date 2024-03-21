Экономист Полевой спрогнозировал ослабление рубля 21 марта

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Рубль может ослабнуть на торгах долларом 21 марта с колебанием до 2 руб., спрогнозировал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, о чем передает РБК. Другие эксперты подтвердили этот прогноз.
Такую ситуацию они объясняют возможной игрой против курса из-за расчетов по валютному фьючерсу.
21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар в течение двух часов, напомнил специалист.
На момент окончания основной торговой сессии 20 марта 1 доллар на Московской бирже достигал 92,3 руб.
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«При имеющихся ожиданиях резкого ослабления рубля после выборов намеренно сдвинуть курс в четверг (21 марта) может быть проще. И возможный всплеск волатильности/ослабления рубля по этой причине инвесторам нужно иметь в виду», — предупредил Полевой.
На момент окончания основной торговой сессии 20 марта 1 доллар на Московской бирже достигал 92,3 руб.
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Ювелина Бернст