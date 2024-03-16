Аналитик раскрыл, что случится с рублём после президентских выборов

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Стабильность российской валюту на следующей неделе определят президентские выборы, об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью для «Прайм».
«Ожидается сохранение ставки на 16%. Для ее устойчивого снижения потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Само заседание, вероятно, не окажет влияния на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции», — цитирует агентство слова аналитика.
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Евгения Парфентьева