Инвестстратег Бахтин: Рубль ожидает ослабление

Фото: istockphoto.com/Andrey Semenov
Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление российской валюты.
«Российская валюта получает поддержку от приближения пика налогового периода. Фундаментальными опорами для рубля продолжают служить накапливающийся эффект от жесткой политики ЦБ по ключевой ставке, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, валютные интервенции регулятора», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Он уточнил, что на этой неделе рубль ещё может усилится, однако после окончания периода фискальных платежей российская валюта может ослабнуть, тяготея к доллару, равному 92,5-93 рублям.
Читайте также:
Евро вырос до сотни впервые с начала года
Путин: доллар должен перестать быть политическим инструментом
Доллар будет слабеть, золото – расти: экономист Зубец раскрыл, куда вложить деньги
Мелисса Тимофеева